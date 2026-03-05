الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
كين يقود البايرن نحو لقب البوندسليجا وحلم دوري الأبطال

5 مارس 2026 19:30


معتز الشامي (أبوظبي)
قلب بايرن ميونيخ تأخره أمام بوروسيا دورتموند، في قمة الدوري الألماني، إلى فوز بنتيجة 3-2، حيث يتقدم الفريق البافاري في صدارة البوندسليجا بفارق 11 نقطة مع تبقي 10 مباريات، ومن المتوقع أن يتوج فريق فينسنت كومباني باللقب قريباً.
وكان لهاري كين دور كبير كالعادة في عودة الفريق الألماني في المباراة مرة أخرى، حيث سجل هدف التعادل بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، وسجل ركلة جزاء في الدقيقة 70. وبذلك، يكون قد سجل 30 هدفاً، أي أكثر بـ 16 هدفاً على الأقل من أي لاعب آخر في الدوري الألماني هذا الموسم. وسيكون من المعجزات ألا يفوز كين بجائزة الحذاء الذهبي الألماني هذا الموسم.
وكان كين قادراً على هز الشباك بانتظام مع فريق توتنهام، أما الآن، فيحظى بدعم من نخبة من اللاعبين العالميين. يهيئ بايرن ميونخ فرصاً أكثر في المباراة الواحدة (14.9) مقارنة بأي فريق آخر في الدوري الألماني هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني بعد برشلونة (15.8) في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.
وفي الوقت نفسه، سدد كين 95 تسديدة، وهو رقم يفوق أي لاعب آخر في الدوري الألماني بموسم 2025-2026. بفضل هذا العدد من التسديدات، يتصدر كين قائمة الأهداف المتوقعة (22.58) في الدوري الألماني. وهذا الرقم وحده يقارب ضعف أقرب منافسيه، زميله في بايرن ميونخ لويس دياز (12.37)، ويقل رصيد كين من الأهداف المتوقعة بمقدار 7.42 عن إجمالي أهدافه، حيث يعد هذا أكبر أداء يفوق التوقعات في مؤشر الأهداف المتوقعة في الدوري الألماني، وبفارق كبير.
و لم يتبق لكين سوى 11 هدفاً لمعادلة رقم روبرت ليفاندوفسكي القياسي البالغ 41 هدفاً في موسم 2020-2021. ومع تبقي 10 مباريات، لن يكون مفاجئاً أن يحطم كين هذا الرقم القياسي، حتى وإن كان البولندي متقدماً بهدف واحد في هذه المرحلة من موسمه المميز.
وأنهى ليفاندوفسكي ذلك الموسم بـ7 تمريرات حاسمة. ومرة أخرى، من المتوقع أن يتفوق المهاجم الإنجليزي على هذا الرقم. يملك كين 5 تمريرات حاسمة، ويحتل المركز العشرين في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص (32 فرصة) في الدوري.
كما يحتل المركز الثالث في دقة التمريرات البينية (6 تمريرات) والرابع في صناعة الفرص الخطيرة (14 فرصة) في الدوري الألماني، كما يحقق نسبة دقة تمريرات رائعة تبلغ 81.2%، حيث يثبت كين مجدداً أن مهاراته تتجاوز مجرد تسجيل الأهداف.
لكن هل سيتوج الموسم بالفوز بدوري أبطال أوروبا؟، حيث سجل كين 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لم يتفوق عليه في عدد الأهداف سوى كيليان مبابي (13 هدفاً) وأنتوني جوردون (10 أهداف)، لاعب نيوكاسل.
وبسبب وقوعه في الجانب الأصعب من القرعة، ستكون مهمة بايرن ميونخ في الوصول إلى النهائي أكثر صعوبة، ومع ذلك، يمتلك الفريق أحد أقوى التشكيلات في أوروبا. ومع تألق «كين» هداف القارة وتسجيله الأهداف بكفاءة عالية، يحق للفريق البافاري أن يطمح برفع كأس «ذات الأذنين» في «بودابست» مايو المقبل.

