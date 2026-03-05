كاكا: مودريتش قادر على الاستمرار لأكثر من عامين مع الميلان



معتز الشامي (أبوظبي)

يرى النجم البرازيلي السابق كاكا أن لوكا مودريتش زميله السابق في ريال مدريد، لا يزال يمتلك القدرة على مواصلة مسيرته في الملاعب لعدة سنوات إضافية مع الميلان، رغم بلوغه الأربعين من العمر في وقت سابق من الموسم الحالي.

وجاءت تصريحات كاكا في مقابلة مع صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت»، قبل المواجهة المرتقبة في ديربي ميلانو بين ميلان صاحب المركز الثاني وغريمه التقليدي إنتر ميلان متصدر الدوري، في واحدة من أكثر مباريات الموسم ترقباً في الدوري الإيطالي.

وأشاد كاكا كثيراً بما يقدمه مودريتش في موسمه الأول مع ميلان، مؤكداً أن النجم الكرواتي لا يزال يمتلك الحماس والقدرة الفنية التي تجعله مؤثراً داخل الملعب رغم تقدمه في السن. وقال: «لوكا قوة من قوى الطبيعة. من الرائع أن ترى ما يقدمه من حماس وقيادة، إلى جانب جودته الفنية الكبيرة. لعبت معه في مدريد وأعرف جيداً عقليته وشخصيته».

وأضاف كاكا أن الكثير من اللاعبين يفقدون الدافع بعد تحقيق كل الألقاب الممكنة في مسيرتهم، لكن مودريتش يمثل حالة مختلفة تماماً، وأوضح: «من الطبيعي أن يفقد اللاعب جزءاً من الحافز عندما يكون قد فاز بكل شيء، لكن مودريتش مختلف. إنه يريد دائماً نقل خبرته لزملائه، يتواصل معهم باستمرار ويظلّ مستعداً للقتال في كل لحظة».

وأكد الفائز السابق بالكرة الذهبية أن تأثير مودريتش لا يقتصر فقط على المباريات، بل يمتد أيضاً إلى التدريبات وغرف الملابس، مشيراً إلى أن وجوده مع ميلان يمثّل قيمة كبيرة ليس فقط للفريق، بل لكرة القدم الإيطالية بشكل عام.

كما توقّع كاكا أن يكون مودريتش أحد أبرز عناصر الحسم في ديربي ميلانو المنتظر، بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على إدارة المباريات الكبيرة. وأضاف «خبرته وجودته يمكن أن تصنع الفارق».

وكان مودريتش قد انضم إلى ميلان بعقد لمدة عام واحد مع بداية الموسم الجاري، مع وجود خيار لتمديد العقد لمدة موسم إضافي. ومع ذلك، يرى كاكا أن النجم الكرواتي قد يستمر لفترة أطول من ذلك.

واختتم قائلاً إن تطور العلوم الرياضية ساهم في إطالة عمر اللاعبين في الملاعب، مشيراً إلى أن اللياقة البدنية ليست العامل الوحيد في قرار الاعتزال، إذ تلعب عوامل أخرى مثل القرارات الشخصية والظروف العائلية دوراً مهماً، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أنه طالما يرى مودريتش يقدم هذا المستوى داخل الملعب، فإنه يعتقد أن بإمكانه الاستمرار في اللعب لسنوات أخرى دون مشكلات.