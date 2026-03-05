الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مواجهتان حاسمتان في ختام الدور التمهيدي لبطولة اللؤلؤية

مواجهتان حاسمتان في ختام الدور التمهيدي لبطولة اللؤلؤية
5 مارس 2026 19:00

 
فيصل النقبي (الفجيرة)
تُقام مساء الغد مباراتان في ختام الدور التمهيدي من بطولة اللؤلؤية 12 الرمضانية وسط أجواء رياضية مميزة وحضور جماهيري لافت، وتجمع المباراة الأولى فريقي خورفكان والأهلي، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريقا الساموراي وسالم سيف، في مواجهتين مرتقبتين لتحديد ملامح الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من البطولة.
وتشهد البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة منذ انطلاقتها مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث قدمت الفرق مستويات فنية مميزة عكست قوة البطولة وتطورها عاماً بعد عام، إلى جانب التنظيم الجيد والحضور الجماهيري الكبير.
ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الأربعة يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستتحدد خلالها الفرق المتأهلة إلى المباراة النهائية التي ينتظرها عشاق البطولة في أجواء رمضانية رياضية مميّزة.

