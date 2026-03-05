الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

اختتام بطولة ألعاب الموانع في الدورة الرياضية لحكومة عجمان

اختتام بطولة ألعاب الموانع في الدورة الرياضية لحكومة عجمان
5 مارس 2026 15:00

 
عجمان (وام)
اختتمت بطولة ألعاب الموانع، أمس منافساتها، التي أُقيمت على مدار ثلاثة أيام ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، وسط مشاركة قوية في فئتي الرجال والسيدات «فردي وفرق»، إلى جانب فئة الناشئين تحت 16 سنة للذكور والإناث، حيث خاض المتسابقون مسارات متنوعة تضمّنت تحديات السرعة والقوة والتحمل.
وأكدت اللجنة العليا المنظمة أن البطولة حظيت بإقبال واسع نظراً لما توفره من تجربة رياضية متكاملة تجمع بين اللياقة البدنية وروح التحدي، مشيرةً إلى أن تنوع الفئات المشاركة يعكس نجاح الدورة في استقطاب مختلف الأعمار والاهتمامات.
وشهد اليوم الختامي تكريم الأبطال في مختلف الفئات التي أُقيمت على مدار أيام المنافسات.
وفاز في فئة الناشئين تحت 12 سنة الشيخ سلطان بن عبدالعزيز النعيمي بالمركز الأول، وفي فئة تحت 16 سنة (شباب) أحرز محمد بن عمار النعيمي المركز الأول بزمن قدره 4 دقائق، وفي فئة تحت 16 سنة «بنات» توّجت الجلا الشحي بالمركز الأول بزمن 5 دقائق، وفي فئة فردي السيدات حققت شهد بديبس المركز الأول، وأمل مراد المركز الثاني، وميرة الفلاسي المركز الثالث.
وفي اليوم الثاني، تم تنظيم منافسات الفردي للمحترفين رجالاً وسيدات، حيث فاز ليون كوفيد بالمركز الأول في فئة الرجال، وسيمين كوكتليف بالمركز الثاني، وايزاي توماس بالمركز الثالث.
أما في اليوم الثالث والأخير، فأُقيمت منافسات الفرق للرجال وفئة الفرق للسيدات المحترفات، حيث توّج فريق شرطة دبي بالمركز الأول في فئة الرجال، وجاء فريق لافيش للعطور في المركز الثاني، وفريق حكومة عجمان في المركز الثالث.
وفي فئة فرق السيدات المحترفات، استحوذت فرق شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى، مؤكدة حضورها القوي وأداءها المميز.
ونجحت البطولة في استقطاب مشاركة واسعة وإضفاء أجواء رياضية وعائلية مميزة، خاصة مع القرية الرمضانية المصاحبة التي أسهمت في تعزيز الطابع المجتمعي للحدث.

