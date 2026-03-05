«قرعة نارية» تُشعل منافسات كأس منصور بن زايد 2026



مصطفى الديب (أبوظبي)



اكتملت خريطة الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، عقب ختام منافسات الدور التمهيدي وشهدت الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة مواجهتين حاسمتين كسرتا حاجز التعادلات الذي خيّم على الجولات السابقة، لترسما بوضوح ملامح المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.

في المباراة الأولى، انتزع فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء فوزاً ثميناً أمام مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بنتيجة (2-1)، في لقاء حبس الأنفاس حتى صافرة النهاية، افتتح مكتب شؤون المواطنين والمجتمع التسجيل أولاً، لكن «الشؤون التنموية» عاد سريعاً ليدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، بلغت الإثارة ذروتها بتبادل الهجمات السريعة، حتى تمكّن مكتب الشؤون التنموية من خطف هدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة، مؤمناً بذلك نقاط المباراة الثلاث وبطاقة التأهل. وحصل اللاعب روان سانتوس على جائزة «رجل المباراة» تقديراً لأدائه اللافت.

وفي المواجهة الثانية، قدّم فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية عرضاً قوياً وحقق انتصاراً عريضاً على مكتب البعثات الدراسية بنتيجة (4-1)، وعلى الرغم من تأخره بهدف مبكر في الدقيقة 16، فإن «الأرشيف» ردّ بقوة، حيث أدرك التعادل بعد دقيقتين فقط، قبل أن يفرض هيمنته المطلقة في الشوط الثاني مسجلاً ثلاثة أهداف متتالية في «ريمونتادا» مثيرة أوقفت سلسلة التعادلات في المجموعة. وتوّج اللاعب جيانيلي أمبولا بجائزة أفضل لاعب في اللقاء بعد قيادته الناجحة لفريقه نحو الصدارة.

بهذه النتائج، تربّع الأرشيف والمكتبة الوطنية على قمة المجموعة برصيد 5 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف عن مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء الذي حلّ وصيفاً بنفس الرصيد. وجاء مكتب شؤون المواطنين والمجتمع ثالثاً بنقطتين، فيما تذيّل مكتب البعثات الدراسية الترتيب.

وفور انتهاء المباريات، أُجريت مراسم قرعة الدور ربع النهائي التي أسفرت عن مواجهات مرتقبة تجمع كبار البطولة، ففي المواجهة الأولى يلتقى مدارس الإمارات الوطنية مع مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، وفي المواجهة الثانية يواجه الأرشيف والمكتبة الوطنية منافسه مكتب الشؤون القانونية، والمواجهة الثالث: قطاع المشاريع الهندسية والفنية × قطاع الخدمات المساندة، والمواجهة الرابعة: المركز الوطني للمناصحة × مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي.

وتنطلق منافسات هذا الدورمساء الغد، حيث تشتد وتيرة المنافسة لحجز مقعد في المربع الذهبي والاقتراب خطوة إضافية من معانقة اللقب الغالي.