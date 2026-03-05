ميسي على وشك تحطيم رقم كريستيانو رونالدو القياسي



معتز الشامي (أبوظبي)

اقترب ليونيل ميسي من تحقيق إنجازه الكبير التالي، ومن المتوقع أن يصل إليه بطريقة أكثر إثارة للإعجاب من منافسه اللدود كريستيانو رونالدو، وبعد فشل إنتر ميامي في الاحتفاظ بلقب الدوري الأميركي لكرة القدم، استؤنفت الأمور بشكل طبيعي في ديربي فلوريدا، وبدا أن إنتر ميامي على وشك تلقي خسارة قاسية أخرى بعد أن تأخر بهدفين أمام أورلاندو سيتي في أول نصف ساعة، لكن ميسي -الذي استعاد سنواته مرة أخرى- ألهمهم لتحقيق فوز مذهل بنتيجة 4-2.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً هدفين في المباراة التي انتهت بالفوز، حيث أحرز هدف التعادل قبل مرور ساعة بقليل، وهدفاً رائعاً من ركلة حرة ليحسم النقاط الثلاث في الوقت بدل الضائع.

ورفع هدفا ميسي في مرمى أورلاندو رصيده إلى 898 هدفاً في مسيرته مع الأندية والمنتخب. وقد يصل بسهولة إلى حاجز الـ900 هدف في مباراته القادمة، حيث يستعد إنتر ميامي لمواجهة دي سي يونايتد بداية الأسبوع.

ومن المقرر أن يصبح ميسي خامس لاعب كرة قدم في التاريخ يسجل رسمياً 900 هدف، بعد، الأسطورة الإنجليزية روني روك، والأسطورة التشيكية جوزيف بيكان، واللاعب الألماني الأقل شهرة إروين هيلمتشن، وبالطبع منافسه الكبير رونالدو، وسجل رونالدو الهدف رقم 900 في مسيرته الكروية في سبتمبر 2024، في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وكرواتيا.

ولم يخفِ رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، رغبته في الوصول إلى 1000 هدف رسمي قبل اعتزاله كرة القدم. وقد وصل رصيده الحالي إلى 965 هدفاً، ولم يتبقَ له سوى 35 هدفاً.

لكن كيف تقارن الإحصائيات التي تقف وراء أهداف ميسي الـ900 بإحصائيات رونالدو؟

يملك ميسي حالياً 898 هدفا في 1139 مباراة، بينما احتاج رونالدو إلى 1236 مباراة للوصول إلى 900 هدف، ويصغر ميسي رونالدو بعام تقريباً عندما سجل هدفه رقم 900، ويمكنه تحقيق هذا الإنجاز في أقل من مئة مباراة. إذا سجل ميسي هدفين في مرمى دي سي يونايتد في المباراة القادمة، فسيكون قد وصل إلى 900 هدف في 96 مباراة أقل من رونالدو.

وبناء على ذلك، من الممكن أن ينضم ميسي يوماً ما إلى رونالدو في نادي الألف هدف، أو ربما يتجاوز رصيده التهديفي قبل اعتزاله، ولا يبدو نجم إنتر ميامي متحمساً للأرقام القياسية أو الإنجازات بنفس القدر، لكنه مدّد مؤخراً عقده مع الفريق حتى عام 2028. وإذا أكمل عقده، فبإمكانه بسهولة تسجيل مئة هدف أخرى.