الجمعة 6 مارس 2026
الرياضة

بلدية دبي بطلاً لسلة الكراسي في دورة ند الشبا الرياضية

بلدية دبي بطلاً لسلة الكراسي في دورة ند الشبا الرياضية
5 مارس 2026 15:30

 
 
دبي (الاتحاد)
توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس والبادل، فريق بلدية دبي بلقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، التي أقيمت في مجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية».
وشارك كل من منى خليفة حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي، مدير الدورة، في تتويج أصحاب المراكز الأولى في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة.
وجاء فوز بلدية دبي بلقب البطولة بعد تغلبه على فريق شرطة دبي في المباراة النهائية بنتيجة (55 مقابل 46)، ليحصل فريق شرطة دبي على الميدالية الفضية، فيما نال فريق هيئة الطرق والمواصلات في دبي الميدالية البرونزية بعد فوزه على فريق محاكم دبي في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة (64 مقابل 58).
كما كرم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الفائزين في بطولة اتحاد البادل للتصنيف المحلي «جولة إلينجتون»، وفاز بلقب فئة الرجال كل من فارس الجناحي، وماجد الجناحي، وفازت بلقب فئة السيدات فاطمة الجناحي، وعائشة العوضي، وفي فئة 20 نقطة فاز راشد كمال وعلي تقي زاده نجفي.
وحل في المركز الثاني لفئة الرجال كل من أحمد خالد، وحسن القطان، وفي فئة السيدات جاءت فاطمة شهدور، وعلياء عبدالله طاهر، وفي فئة 20 نقطة، نال الميدالية الفضية كل من عبدالله البلوشي، وعبدالرحمن سامر.
على جانب آخر، في منافسات بطولة شد الحبل، واصل فريق الحرس الوطني سلسلة انتصاراته، ليفوز على فريق الدفاع المدني في دبي بنتيجة (2 مقابل 0)، كما فاز فريق وزارة الدفاع على فريق شرطة دبي بشوطين من دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من فئة المؤسسات الحكومية.
وفي منافسات ربع النهائي لفئة المجتمع فاز فريق جلوبال على فريق الجوارح، وفاز فريق المهدوي والحربي على فريق وصل، كما فاز فريق أكاديمية آي إف بي بي الرياضية على فريق العجبان، وفاز فريق ليفل آب على فريق إيه جيه مصطفى 1.

