8 أندية تشارك في كأس السوبر للطائرة

8 أندية تشارك في كأس السوبر للطائرة
5 مارس 2026 14:43

 
دبي (وام)
أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن مشاركة 8 أندية في بطولة كأس السوبر للموسم الرياضي 2025/2026، التي تنطلق 17 مارس الحالي، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه، وحدّد الاتحاد أندية النصر، وعجمان، والجزيرة، وحتا، وبني ياس، والوصل، والعين، وشباب الأهلي، مشيراً إلى أن منافسات البطولة ستقام على مرحلتين، تتضمن الأولى مباريات تجمع الفرق الثمانية حسب ترتيبها في مسابقة الدوري، لتقام المنافسات بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة، حيث يلتقي النصر مع عجمان في صالة نادي مليحة، والجزيرة مع حتا في صالة نادي الوصل، وبني ياس مع الوصل في صالة نادي العين، والعين مع شباب الأهلي في صالة نادي الجزيرة، وذلك يوم 17 مارس الحالي.
أما المرحلة الثانية فسوف تضم الفرق الأربعة الفائزة في الدور التمهيدي بدورة مجمعة واحدة تقام على ملعب الفريق صاحب أفضل مركز ترتيب من بين الفرق الأربعة، على مدار أيام 27، و28، و29 من مارس الجاري، ليتوّج باللقب الفريق صاحب المركز الأول.

