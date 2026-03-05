الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
4 فئات في سباق الدرّاجات بتحدي حفيت الرياضي

4 فئات في سباق الدرّاجات بتحدي حفيت الرياضي
5 مارس 2026 15:15

 
أبوظبي (وام)
ينظّم نادي أبوظبي للدرّاجات الهوائية السبت المقبل سباق الدراجات ضمن منافسات «تحدي حفيت الرياضي» في العين، وتقام النسخة الحالية من «تحدي حفيت الرياضي»، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وتستمر حتى 18 رمضان المبارك، بمشاركة رياضيين يمثلون أكثر من 25 جنسية، في حدث يجمع بين التنافس الرياضي والتفاعل المجتمعي، وذلك ضمن 43 بطولة رياضية تقام في مواقع متعدّدة.
وينطلق السباق من مقر نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في منطقة العين، من خلال 4 فئات للرجال، والسيدات لمسافة 62 كم، وسباق للناشئين لمسافة 23 كم، وسباق لأصحاب الهمم «درّاجات يدوية» لمسافة 23 كم، وسباق للأطفال لمسافة 1 كم.
وقد بلغ عدد المشاركين المسجلين حتى الآن في السباق أكثر من 600 متسابق ومتسابقة من جميع الفئات.
وأكد النادي جاهزيته لتنظيم السباق، وخروجه في أفضل صورة، تليق بمكانة السباق المجتمعية، ودوره في تعزيز الجانب الرياضي بين جميع أفراد المجتمع.

