الفرسان والعنابي.. «مؤجلة» تشعل صراع القمة وتفتح أبواب الضغوط

5 مارس 2026 21:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)
يدخل شباب الأهلي والوحدة مواجهة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، مساء بعد غدٍ السبت، في مباراة تحمل الكثير من الحسابات والضغوط للطرفين، في ظلّ اشتعال سباق الصدارة وتذبذب نتائج العنابي في الجولات الأخيرة.
ويصل شباب الأهلي إلى اللقاء بعد تعادل مثير أمام الوصل في الجولة الماضية، وهو تعادل كلّف «الفرسان» نقطتين ثمينتين في صراع القمة مع العين، الذي نجح في اعتلاء الصدارة برصيد 44 نقطة مقابل 42 نقطة لشباب الأهلي. 
ولذلك فإن المواجهة أمام «العنابي» تمثّل فرصة مباشرة لاستعادة الصدارة، حيث إن الفوز سيعيد الفريق إلى القمة، بينما أي تعثر جديد قد يمنح العين أفضلية معنوية كبيرة في سباق اللقب.
بينما الأرقام التي خرج بها «الفرسان» من مباراته الأخيرة أمام الوصل، تعكس تفوقاً هجومياً واضحاً رغم الاكتفاء بنقطة التعادل، فالفريق صنع معدل أهداف متوقعة بلغ 1.64 مقابل 0.43 فقط لمنافسه، وسدد 15 كرة على المرمى منها 5 بين الخشبات الثلاث، كما نجح لاعبوه في صناعة 12 فرصة، مع سيطرة طفيفة على الاستحواذ بنسبة 53%، إلى جانب 305 تمريرات صحيحة.
لكن رغم هذا التفوق الهجومي، كشفت المباراة أيضاً عن معاناة الفرسان من بعض الثغرات التي قد يستغلها الوحدة في القمة المرتقبة بينهما، خصوصاً في التحولات الدفاعية، إذ احتاج الفريق إلى 3 تصديات من حارس مرماه، ما يعكس قدرة الخصوم على الوصول إلى مناطقه الخطرة في لحظات معينة.
وفي المقابل، يدخل الوحدة المواجهة بثقة أكبر بعد فوزه في الجولة الماضية على عجمان بهدفين دون رد، في مباراة أظهر خلالها الفريق توازناً واضحاً بين التنظيم الدفاعي والفاعلية الهجومية، وتعكس الأرقام أفضلية واضحة للعنابي في صناعة اللعب، حيث بلغ معدل الأهداف المتوقعة 1.53 مقابل 0.58 لعجمان، كما تفوق الفريق في عدد التمريرات الصحيحة بـ355 تمريرة مقابل 342، ووصل إلى الثلث الأخير من الملعب 91 مرة.
وصنع لاعبو الوحدة 9 فرص خلال المباراة، وسدّد الفريق 10 كرات على المرمى منها 7 تسديدات بين القائمين والعارضة، وهو ما يفسّر ترجمة هذا التفوق إلى هدفين حسم بهما اللقاء. وعلى المستوى الدفاعي، نجح العنابي في الحد من خطورة عجمان وإغلاق المساحات أمامه، رغم تقارب نسب الاستحواذ بين الفريقين.
وفنياً، تبدو المواجهة المرتقبة، مرشحة لصراع تكتيكي واضح بين البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي والصربي داركو ميلانيتش مدرب الوحدة، حيث يتوقّع أن يعتمد شباب الأهلي على الضغط العالي والاستحواذ السريع في مناطق الخصم، مع محاولة فرض الإيقاع الهجومي منذ البداية، مستفيداً من قدرته الواضحة على صناعة الفرص والتحرك بكثافة في الثلث الهجومي.
وبين طموح شباب الأهلي لاستعادة صدارة الدوري، ورغبة الوحدة في تأكيد صحوته الأخيرة، تبدو المواجهة المؤجلة مرشحة لأن تكون واحدة من أكثر مباريات الجولة حساسية وإثارة.

