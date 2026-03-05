شراكة جديدة تطلق كأس الإمارات لسباعيات الرجبي للأندية الآسيوية



دبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الآسيوي للرجبي إطلاق بطولة كأس الإمارات لسباعيات الرجبي للأندية الآسيوية، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع شركة يودس إيرو، لتكون أول بطولة قارية رسمية للأندية في تاريخ لعبة الرجبي بنظام السباعيات على مستوى قارة آسيا.

وجاء الإعلان عن الحدث القاري الجديد بعد توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد الآسيوي للرجبي وشركة يودس إيرو، والتي ستكون الراعي الرسمي للبطولة.

حضر توقيع الاتفاقية قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، ومانوج بوجودا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة UUDS AERO، الرئيس التنفيذي لشركة UUDS AERO DWC LLC، وذلك بمقر الاتحاد في دبي.

وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في مسيرة تطوير منافسات الأندية في آسيا، حيث تعكس الشراكة التزام الجانبين بدعم الابتكار، وتعزيز مستوى الأداء الرياضي، وترسيخ أسس الاستدامة في مسابقات الرجبي للأندية في القارة.

وتستضيف مدينة كولومبو السريلانكية منافسات النسخة الأولى من البطولة، والتي تشهد مشاركة ثمانية من أبرز أندية الرجبي بنظام السباعيات للرجال في آسيا، حيث تخوض الفرق 20 مباراة تقام يومي 4 و5 يوليو المقبل، وسيتم نقل مباريات البطولة مباشرة للجماهير داخل آسيا وخارجها، بما يسهم في زيادة انتشار اللعبة، وإبراز مستوى الأندية المشاركة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، إن إطلاق البطولة يمثل لحظة تاريخية للعبة، موضحاً أن البطولة تعد أول منصة قارية مخصصة للأندية في منافسات الرجبي السباعي، بعد أن كانت هذه المنافسات تقام تقليدياً على مستوى المنتخبات الوطنية، ونطمح أن تصبح البطولة حدثاً سنوياً بارزاً في أجندة الرجبي الآسيوي، مع خطط مستقبلية للتوسع بإضافة منافسات للسيدات إلى جانب منافسات الرجال.

وأضاف أن آسيا تعد من أسرع مناطق العالم نمواً في رياضة الرجبي، مشيراً إلى أن دعم شركة يودس إيرو (UUDS AERO) سيسهم في جعل البطولة واحدة من أبرز بطولات الأندية في العالم، خاصة مع تخصيص جوائز مالية للفرق الثلاثة الأولى، وهو ما يعزز مستوى الاحترافية في منافسات الأندية الآسيوية.

من جانبه، أكد مانوج بوجودا، المدير التنفيذي لشركة يودس إيرو، أن الشركة تفخر بدعم المبادرات الرياضية التي تسهم في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، مشيراً إلى أن قِيَم لعبة الرجبي مثل العمل الجماعي والانضباط والمرونة تتماشى مع رؤية الشركة في دعم الرياضة، وبناء مسارات تنموية مستدامة.

وأوضح أسنجا سينيڤيراتني، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي للرجبي، أن البطولة تمثل مبادرة رائدة تهدف إلى استقطاب منافسات قوية، وتقديم حدث رياضي عالي المستوى لفرق المنطقة، مؤكداً أن البطولة ستضع معياراً جديداً لمسابقات أندية الرجبي في آسيا من حيث التنظيم والتحكيم والبث والتفاعل الجماهيري.

ومن المنتظر أن تجمع البطولة بين المنافسة الرياضية والأنشطة الترفيهية للجماهير، إلى جانب مناطق تفاعلية وتجارب ضيافة مميزة، بما يجعلها حدثاً سنوياً بارزاً على أجندة الرجبي في قارة آسيا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاقية متعددة السنوات تهدف إلى تعزيز احترافية الرجبي على مستوى الأندية، ودعم النمو المستدام للعبة في القارة الآسيوية.

