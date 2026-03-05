الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
هاميلتون يتمنى إقامة سباق فورمولا -1 في أفريقيا مستقبلاً

هاميلتون يتمنى إقامة سباق فورمولا -1 في أفريقيا مستقبلاً
5 مارس 2026 22:45
5 مارس 2026 22:45


لندن (د ب أ)
دعا البريطاني لويس هاميلتون إلى القيام بتحرك «لاستعادة أفريقيا»، زاعما أن القارة «تخضع لسيطرة» القوى الأوروبية. وفي حديثه قبيل انطلاق موسم الفورمولا -1 الجديد، أوضح بطل العالم سبع مرات طموحه في المشاركة في سباق جائزة كبرى على أرض أفريقية قبل نهاية مسيرته.
لكن هاميلتون 41 عاماً وهو أول سائق أسود في الفورمولا -1، ولم يكتف بذلك. فقد أشار إلى أن الحكام الاستعماريين السابقين ما زالوا يمارسون نفوذا غير مبرر في المنطقة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذا النفوذ.
وقال سائق فيراري للصحفيين في ملبورن: «لدي جذور في عدة أماكن هناك، مثل توجو وبنين، أنا فخور جدا بهذا الجزء من العالم.».

