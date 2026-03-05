هاميلتون يتمنى إقامة سباق فورمولا -1 في أفريقيا مستقبلاً



لندن (د ب أ)

دعا البريطاني لويس هاميلتون إلى القيام بتحرك «لاستعادة أفريقيا»، زاعما أن القارة «تخضع لسيطرة» القوى الأوروبية. وفي حديثه قبيل انطلاق موسم الفورمولا -1 الجديد، أوضح بطل العالم سبع مرات طموحه في المشاركة في سباق جائزة كبرى على أرض أفريقية قبل نهاية مسيرته.

لكن هاميلتون 41 عاماً وهو أول سائق أسود في الفورمولا -1، ولم يكتف بذلك. فقد أشار إلى أن الحكام الاستعماريين السابقين ما زالوا يمارسون نفوذا غير مبرر في المنطقة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذا النفوذ.

وقال سائق فيراري للصحفيين في ملبورن: «لدي جذور في عدة أماكن هناك، مثل توجو وبنين، أنا فخور جدا بهذا الجزء من العالم.».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «أعتقد أنها أجمل بقاع الأرض، ولا يعجبني أن بقية العالم يمتلك الكثير منها ويستغلها دون أن يتحدث أحد عنها، أتمنى حقا أن يتحد حكام تلك الدول المختلفة ويتكاتفوا لاستعادة أفريقيا.»

وتابع: «هذا ما أريد أن أراه، استعادة أفريقيا من الفرنسيين، والإسبان، والبرتغاليين والبريطانيين. إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لمستقبل تلك القارة، لديهم كل المقومات ليصبحوا أعظم وأقوى مكان في العالم، ولعل هذا هو سبب سيطرتهم الحالية عليهم».

وفيما يتعلق بموضوع سباق الجائزة الكبرى الأفريقي تحديداً، أكد مجدداً دعمه الطويل الأمد للفكرة، وأمله في رؤيتها تتحقق قبل اعتزاله».

وقال هاميلتون: على مدى السنوات الست أو السبع الماضية، كنت أسعى جاهدا من وراء الكواليس لإقامة سباق الجائزة الكبرى.. أجلس مع أصحاب المصلحة وأطرح السؤال: لماذا لا نتواجد في أفريقيا؟.