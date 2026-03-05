الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي

«الإمارات للدراجات» في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي
5 مارس 2026 22:11


أبوظبي (وام)
حافظ السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات «إكس آر جي» على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، برصيد 11255 نقطة، وذلك طبقاً لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد، وجاء خلفه زميله بالفريق المكسيكي إسحاق ديل تورو والذي ارتقى إلى المركز الثاني برصيد 6218 نقطة، وذلك بعد تتويجه الأخير بلقب طواف الإمارات للمرة الأولى في تاريخه، فيما حل ثالثاً الدنماركي جوناس فينجارد، دراج فريق فيسما بيك برصيد 5724.14 نقطة.
وينتظر بوجاتشار الأسبوع المقبل انطلاقة موسمه الجديد بالمشاركة في سباق «ستراد بيانكي بإيطاليا»، إذ يتطلع للحفاظ على لقبه.

أخبار ذات صلة
بوجاتشار يغازل التاريخ وتحطيم الأرقام في «سترادي بيانكي»
«الإمارات للدراجات» يحشد القوة الضاربة للمشاركة في «بيانكي» و«تروفيو»
تادي بوجاتشار
فريق الإمارات للدراجات
فريق الإمارات
