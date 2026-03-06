«نسرين الوثبة» تتألق في أمسية الحفل الـ11 بمضمار العين

عصام السيد (العين)

حقق المدرب إبراهيم الحضرمي رباعية "سوبر هاتريك"، فيما سجل الفارس راي داوسون ثلاثية "هاتريك"، خلال السباق الحادي عشر الذي نظمه نادي العين للفروسية والرماية، بمضماره في الأمسية التي تألفت من 8 أشواط، بمشاركة 114 من الخيول العربية الأصيلة، وبلغت قيمة الجوائز المالية المرصودة في الأمسية 535 ألف درهم.

وتألقت الفرس "نسرين الوثبة" لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جوليس موبيان، حين انتزعت لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-70) من عمر 4 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات)، وقيمة جائزته 40.000 درهم إماراتي.

وتوج الجواد "مكين" للأصايل، بإشراف أنتوني جاميل، وقيادة سام هتشكوت، بلقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-70) من عمر 4 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات)، وقيمة جائزته 70.000 درهم.

وحلق المهر "مونت كريستو" لسلطان حمد الشامسي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون بلقب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70.000 درهم

ومنح الجواد "مكنون" للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، الثنائية للمدرب أنتوني جاميل، والفارس سام هتشكوت بفوز مستحق في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (85+) من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 80.000 درهم.

وأكد الجواد "مجاز" لعبد الله المشايخي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون (كلاهما ثنائية) حسن ترشيحه بفوز بفارق في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، للخيول العربية الأصيلة التي لم تفز بسباقين من عمر 5 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 80.000 درهم.

وفرض "نشمي الحصن" للمالك والمدرب غدير عبد الله المنصوري، وقيادة حمد البوسعيدي، سيطرته في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-70) من عمر 4 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات)، وقيمة جائزته 40.000 درهم إماراتي.

وخطفت المهرة "سهرلاو" لماجد علي المعمري، بإشراف إبراهيم الحضرمي "ثلاثية"، وقيادة عبد العزيز البلوشي، لقب الشوط السابع لمسافة 1000 متر للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-80) من عمر 4 سنوات فما فوق وقيمة جائزته 70.000 درهم.

ولمع بريق المدرب إبراهيم الحضرمي الذي سجل رباعية عبر الفرس "جمرا أس بي" لعبد الله المشايخي "ثنائية" رفعت رصيد انتصاراته في بطولة المدربين، إلى 36 فوزاً في المركز الثاني بفارق 3 انتصارات عن المتصدر بوبات سيمار، وقاد الفائزة الفارس راي داسون، في الشوط الثامن والرئيس لمسافة 1000 متر، للخيول العربية الأصيلة (شروط) من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 85.000 درهم.

وشهد السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة المشرف العام للسباقات، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي فاروق مدير الفروسية بنادي العين، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول.