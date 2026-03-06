بعد 100 مباراة مع برشلونة.. فليك «وصيفاً» بين إنريكي وهيريرا!

معتز الشامي (أبوظبي)

قاد هانسي فليك فريقه برشلونة في مباراته رقم 100 كمدرب، محققاً فوزاً بنتيجة 4-1 على فياريال في الدوري الإسباني، ليصبح بذلك المدرب الرابع عشر في تاريخ النادي الذي يحقق هذا الإنجاز.

ووصل المدرب الألماني إلى برشلونة بعد موسم خال من الألقاب في 2023-2024، وأعاد النادي إلى الصدارة بقوة، حيث حقق الثلاثية المحلية في موسمه الأول 2024-2025.

ومع دخول فليك ذروة موسمه الثاني، لا يزال برشلونة ينافس على لقبين (الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا) بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا على يد أتليتكو مدريد، وقد فاز بالفعل بلقب كأس السوبر الإسباني لعام، مضيفاً اللقب الرابع في عهد فليك.

وساعد فليك في استعادة مكانة برشلونة كواحد من أفضل الفرق في العالم في أقل من موسمين، وأرقامه في 100 مباراة كمدرب تضاهي أرقام بعض أفضل المدربين في تاريخ برشلونة، حيث حقق هانسي فليك في 100 مباراة كمدرب لبرشلونة، 75 فوزاً، و 9 تعادلات، وخسر في 16 مباراة.

أما باقي مدربي برشلونة الأكثر فوزاً في 100 مباراة، فكان لويس إنريكي الوحيد في تاريخ برشلونة الذي حقق انتصارات أكثر (80) من فليك (75) في أول 100 مباراة له. وقد فاز مدرب باريس سان جيرمان الحالي بالثلاثية في موسمه الأول، بفضل الثلاثي الرائع MSN: ليونيل ميسي، لويس سواريز، ونيمار جونيور.

ويأتي الأرجنتيني هيلينيو هيريرا في المركز الثالث برصيد 72 فوزاً، حيث ساهم في فوز برشلونة بلقب الدوري مرتين متتاليتين بين عامي 1958 و1960.

ويتبعه الأسطورة بيب جوارديولا، الذي حقق 71 فوزاً في طريقه إلى تحقيق برشلونة أنجح موسم في تاريخه عام 2008-2009.

ويحتل إرنستو فالفيردي المركز الخامس في القائمة برصيد 68 فوزاً. وقد شابت مسيرة المدرب الحالي لأتلتيك بلباو مع برشلونة إخفاقات فريقه في دوري أبطال أوروبا، مع ذلك كاد المدرب الباسكي أن يقود فريقه إلى موسم خال من الهزائم في الدوري الإسباني خلال موسمه الأول 2017-2018.

وخلال 100 مباراة قضاها فليك مدرباً لبرشلونة، حقق معدلاً قياسياً بلغ 2.34 نقطة في المباراة الواحدة. لم يتفوق عليه سوى مدرب واحد في تاريخ برشلونة؛ لويس إنريكي، الذي حقق معدلاً مذهلاً بلغ 2.51 نقطة في المباراة الواحدة خلال أول 100 مباراة له مع النادي.

ويأتي خلف فليك في المركز الثالث المدرب الأسطوري بيب جوارديولا، الذي سجل معدلاً بلغ 2.32 نقطة في المباراة الواحدة بعد 100 مباراة. وفي المركز الرابع يأتي هيلينيو هيريرا، الذي تولى تدريب الفريق في أواخر الخمسينيات ثم في أوائل الثمانينيات، حيث بلغ معدله 2.28 نقطة في المباراة الواحدة.

ويحتل إرنستو فالفيردي المركز الخامس بمعدل 2.27 نقطة في المباراة الواحدة، يليه تشافي في المركز السادس بمعدل 2.09 نقطة في المباراة الواحدة. أما المدرب الأسطوري يوهان كرويف فيحتل المركز السابع بمعدل 2.05 نقطة في المباراة الواحدة.

ويكمل الهولندي فرانك رايكارد (1.99 نقطة)، والسلوفاكي فيرديناند داوتشيك (1.99 نقطة)، والإنجليزي تيري فينابلز (1.90 نقطة) قائمة العشرة الأوائل.