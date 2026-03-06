7 أشواط في سباق أبوظبي الثالث عشر

عصام السيد (أبوظبي)

يستضيف مضمار أبوظبي للسباق، غداً، حفل السباق الثالث عشر للموسم 2025-2026، والذي يتضمن 7 أشواط، خصّصت للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة، تتنافس على إجمالي الجوائز المالية التي تبلغ 466 ألف درهم.

وخصص الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق تكافؤ (0-70) وقيمة جائزته 70.000 درهم.

ويضم الشوط الثاني لمسافة 1400 متر الخيول العربية المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق، «إنتاج الإمارات»، على لقب فرسان الوطن سبرنت، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

وخصص الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق، تكافؤ (0-80)، على لقب كأس الشموخ، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

ويقام الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب كأس نخبة العز، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

وخصص الشوط الخامس لمسافة 2400 متر، للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق تكافؤ (0-100)، على لقب سباق الغاف الملكي، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

وخصص الشوط السادس لمسافة 2400 متر، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق تكافؤ (0-85)، على لقب قادة الإرث، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

وخصص الشوط السابع لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق تكافؤ (70-95)، على لقب كابيتال سوفرين مايل، وقيمة جائزته 66.000 درهم.