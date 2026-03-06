ماتيراتزي يروي قصة «النطحة».. قميص زيدان سر الأزمة!

معتز الشامي (أبوظبي)

بعد ما يقارب عقدين من واحدة من أشهر اللقطات في تاريخ كرة القدم، عاد المدافع الإيطالي السابق ماركو ماتيراتزي ليتحدث عن تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، قبل لحظات من حادثة «النطحة» الشهيرة في نهائي كأس العالم 2006 بين إيطاليا وفرنسا في برلين.

وكانت تلك اللقطة قد أصبحت واحدة من أكثر المشاهد إثارة في تاريخ المونديال، بعدما وجه زيدان نطحة قوية بصدره إلى ماتيراتزي في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه قائد فرنسا في آخر مباراة له في مسيرته الكروية.

وخلال حديثه في مقابلة مع منصة «فيفو أتزورو»، استعاد ماتيراتزي كواليس تلك اللحظات التي سبقت الحادثة، موضحاً أن البداية كانت بعد فرصة خطيرة لزيدان في الشوط الإضافي، عندما تصدى الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون ببراعة لرأسية النجم الفرنسي.

وقال ماتيراتزي إن زميله جينارو جاتوزو كان غاضباً منه بعد تلك اللقطة، لأنه لم يقم برقابة زيدان بالشكل المطلوب، مضيفاً: «في الواقع كنت أراقب ديفيد تريزيجيه، لكن في بعض المواقف من الأفضل ألا تدخل في جدال مع جاتوزو".

وتابع المدافع الإيطالي روايته قائلاً إن احتكاكاً آخر جمعه بزيدان بعد تلك الفرصة بقليل، حيث أمسك بقميصه للحظة لمنعه من القفز داخل منطقة الجزاء، مشيراً إلى أنه اعتذر له مرتين بسبب ذلك الاحتكاك.

وأضاف ماتيراتزي: "في المرة الثالثة قال لي زيدان: إذا كنت تريد قميصي فسأعطيك إياه بعد المباراة". وأوضح أن هذه الجملة كانت الشرارة التي سبقت الحادثة الشهيرة، إذ رد عليه بكلمات استفزازية، قبل أن يفاجأ بردة فعل النجم الفرنسي التي تحولت إلى نطحة مباشرة في صدره.

وتطرقت المقابلة أيضاً إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح إيطاليا، حيث كشف ماتيراتزي أن بعض اللاعبين الإيطاليين لم يكونوا متحمسين لتنفيذ ركلات الجزاء، ومن بينهم جينارو جاتوزو وفينتشينزو ياكوينتا.

ورغم ذلك نجح المنتخب الإيطالي في تسجيل خمس ركلات من أصل خمس، بينما أضاع المهاجم الفرنسي ديفيد تريزيجيه ركلته بعدما اصطدمت الكرة بالعارضة، ليمنح ذلك إيطاليا لقبها الرابع في تاريخ كأس العالم.

ويذكر أن ماتيراتزي خاض 41 مباراة دولية بقميص المنتخب الإيطالي وسجل هدفين، وكان كلاهما خلال بطولة كأس العالم 2006، التي انتهت بتتويج «الآتزوري» باللقب بعد واحدة من أكثر النهائيات إثارة في تاريخ المونديال.