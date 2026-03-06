بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية.. بني ياس يتصدر «جوجيتسو الكبار»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح منافسات الجوجيتسو ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، بإقامة نزالات فئة الكبار، التي قدّم خلالها اللاعبون مستويات فنية عالية، في ختام ثلاثة أيام من المنافسات المتنوعة، التي جمعت مختلف المراحل العمرية على بساط البطولة، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل عائلي لافت عكس المكانة المتنامية للعبة في المجتمع الإماراتي.

وشهدت المنافسات أجواء حماسية اتسمت بقوة الأداء، حيث حرصت أعداد كبيرة من العائلات والجماهير على متابعة النزالات وتشجيع اللاعبين، في مشهد يجسّد نجاح البطولة في جمع أفراد المجتمع تحت مظلتها، لا سيما في «عام الأسرة»، وما تمثّله من منصة رياضية ومجتمعية تعزز القيم الرياضية وروح التفاعل المجتمعي.

واتسمت نزالات فئة الكبار بإيقاع حماسي وتوازن واضح بين القوة البدنية والنضج التكتيكي، حيث برزت قدرة اللاعبين على قراءة مجريات المواجهة والتحكم في الإيقاع العام للنزال، مع تنوع في الحلول الفنية بين السيطرة الأرضية والتحركات المدروسة، ما أضفى على المنافسات طابعاً فنياً يعكس عمق الخبرة المتراكمة لدى لاعبي هذه الفئة.

وفي ختام المنافسات، أحرز نادي بني ياس للجوجيتسو المركز الأول، وحلّ نادي الجزيرة للجوجيتسو وصيفاً، بينما جاء نادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث.

وحضر منافسات اليوم الختامي الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسالم محمد الدرعي - الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي، والمهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وراشد عبدالكريم البلوشي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وسعادة عبدالله غريب القمزي المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، وطلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن نزالات فئة الكبار تعكس المستوى المتقدم، الذي وصلت إليه رياضة الجوجيتسو في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الفئة تمثّل خلاصة سنوات من العمل المتواصل في تطوير اللاعبين وبناء قاعدة تنافسية قوية.

وأضاف أن بطولات الجوجيتسو الرمضانية، وفي مقدمتها بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية، تكتسب أهمية خاصة، لأنها تجمع بين التنافس الرياضي والتفاعل المجتمعي في أجواء تعكس قيم الشهر الفضيل. وأوضح أن الحضور المجتمعي والتفاعل العائلي، الذي تشهده هذه البطولات يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها الجوجيتسو داخل الأسرة الإماراتية، بما ينسجم مع توجهات «عام الأسرة» في تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الرياضة كجزء من ثقافة الحياة اليومية.

بدوره، أكد فلاديني بازوني مدرب في نادي العين، أن منافسات فئة الكبار تقدم نموذجاً مهماً للاعبين الأصغر سناً، لأنها تعكس كيفية توظيف الخبرة والتكتيك في إدارة النزالات. وأشار إلى أن اللاعبين في هذه المرحلة يعتمدون بدرجة أكبر على القراءة الدقيقة لتحركات المنافس واستثمار الفرص الفنية الصغيرة، وهو ما يمنح المواجهات بعداً تكتيكياً واضحاً.

ونجحت بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية بترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية والمجتمعية خلال الشهر الفضيل، ولا سيما وأنها جمعت بين المنافسة الرياضية والتفاعل المجتمعي في أجواء تعكس روح الشهر الكريم، وتسهم في دعم انتشار رياضة الجوجيتسو وترسيخ حضورها في المجتمع، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، والبرامج النوعية التي ينفذها اتحاد الإمارات للجوجيتسو لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال وتعزيز ريادة الدولة عالمياً في هذه الرياضة.