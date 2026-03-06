بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية تطلق منافسات «الطاولة» والريشة الطائرة

معتز الشامي (أبوظبي)

انطلقت منافسات كرة الطاولة والريشة الطائرة بمشاركة كبيرة، ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الرئاسة، في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتعد البطولة الأكبر خلال الشهر الفضيل، مع تنظيم 16 لعبة، والجوائز المالية التي تتخطى 10 ملايين درهم.

وجاءت انطلاقة منافسات كرة الطاولة بمشاركة 100 لاعب من الفئة المفتوحة، بواقع 66 لاعباً في منافسات الرجال، و34 لاعبة في منافسات السيدات، على أن تمتد الفعاليات لهذه المسابقة حتى يوم الأربعاء المقبل.

فيما انطلقت منافسات الريشة الطائرة المخصصة لفئة النخبة أيضاً، بمشاركة 62 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، بواقع 46 لاعباً و16 لاعبة، حيث تتواصل المنافسات حتى يوم الأربعاء المقبل أيضاً.

ومن المقرر أن تنطلق غداً منافسات مسابقة الشطرنج، والتي تقام لمدة يومين بحيث يكون اليوم الأول مخصصاً للرجال، واليوم الثاني للسيدات بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام.

وارتفعت حدة المنافسات في مسابقة الكرة الطائرة، حيث حقق فريق أوشين أير الفوز على الرائد بمجموعتين دون مقابل، وإم أي إتش على نجوم الإمارات 2-1، ليتصدر إم أي إيتش ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما رفع فريق أوشين رصيده إلى 3 نقاط.

وتواصل كرة القدم تألقها في البطولة، حيث حقق فريق الكتيبة الفوز على المخضرمين 3-1، وأساطير أبوظبي على فريق رأس الخيمة 3-0، ومؤسسة خليفة على الونان 2-0، والأوروبي على النشامى 3-0، وثري بوينتس على الهزاع 4-3، وجاء الفوز الأكبر من نصيب حط الدفاع على القطارة 30-1، فيما تعادل إيجز مع أكاديمية سبورت فور أول 1-1.

ويتواصل توافد كبار الشخصيات إلى البطولة، حيث حضر منافسات أمس الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وراشد عبد الكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، وعبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء، وسالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز للرياضة.

ووصف عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية، بأنها بمثابة مهرجان أولمبي مجتمعي، وتشكل استكمالاً لجهود الدولة في تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة، ويعكس حجم المشاركة الكبير النجاح المتميز لهذا الحدث. وقال: "هناك تنوع في المشاركة في مختلف الألعاب الرياضية في هذه البطولة، وهو أمر إيجابي للمجتمع، ويدعم جهود الأندية والاتحادات أيضاً، وهذا العدد من البطولات الرمضانية في دولة الإمارات يعيد إحياء الكثير من الألعاب الرياضية، وهذه البطولة تحديداً أصبحت ظاهرة متميزة خلال الشهر الفضيل، بجمعها هذا الكم من الجنسيات في مكان واحد".

وأضاف: "نتفخر بالمجهود الذي يقوم به الشباب المتواجدين في فريق العمل المنظم للبطولة، وهناك اجتهاد كبير للاستفادة مما توفره الدولة من إمكانيات تتيح تتيح إنجاز التحضيرات لاستضافة هذا العدد من الألعاب في مكان واحد في وقت قياسي".