العين يحتفظ بكأس اتحاد الشطرنج للفرق للمرة الثالثة توالياً

تُوِّج نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطلاً لبطولة كأس اتحاد الإمارات للشطرنج لفرق المؤسسات والجاليات 2026، بعد أداء قوي أكد من خلاله تفوقه على الفرق المشاركة في البطولة، التي نظمها اتحاد الشطرنج على مدار يومين، بمشاركة 100 فريق يمثلون الأندية والجاليات والمؤسسات من 33 دولة.

وجاء تتويج العين عن جدارة واستحقاق بعدما حسم اللقب من دون أي خسارة، محققاً ثمانية انتصارات وتعادلاً واحداً، في إنجاز يعكس قوة الفريق ومستواه الفني المميز، ليحافظ النادي على اللقب للعام الثالث على التوالي بعد فوزه بالبطولة في نسختي 2024 و2025.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين وأصحاب الألقاب الدولية، ما رفع من مستوى المنافسة الفنية وأضفى مزيداً من الإثارة على مجريات الجولات.

وتوج هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، الفائزين بحضور عدد من مسؤولي اللعبة.

من جانبه، هنّأ الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج ورئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، لاعبي النادي بهذا الإنجاز، معبّراً عن سعادته بالمستويات الفنية المتطورة التي شهدتها البطولة.

بدوره، أشاد عبدالله راشد الراشدي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بالدعم الكبير الذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي، مؤكداً أن هذا الدعم يسهم في تحقيق الإنجازات وتطوير اللعبة، كما ثمّن جهود اتحاد الإمارات للشطرنج في تنظيم البطولة وتعزيز انتشار اللعبة في الدولة.