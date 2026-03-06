«تحدي حفيت الرياضي».. «المريال» و«الهير» أبطال المؤسسات والأحياء السكنية

معتز الشامي (أبوظبي)

بدأت اللجنة المنظمة لتحدي حفيت الرياضي 2026 وضع اللمسات الأخيرة على حفل الختام المرتقب للتحدي، والمقرر إقامته بعد غد في مبنى بلدية مدينة العين، في ختام ينتظر أن يتوج النسخة الأكبر في تاريخ الحدث الرياضي المجتمعي في المدينة.

وشهدت النسخة الحالية توسعاً لافتاً في حجم المنافسات، بعدما ارتفع عدد البطولات التنافسية إلى 43 بطولة رياضية متنوعة، بزيادة 20 بطولة عن النسخة الأولى، إلى جانب مضاعفة قيمة الجوائز بنسبة 100%، في مؤشر يعكس النمو المتسارع للتحدي واتساع قاعدة المشاركة المجتمعية فيه.

وسيحمل حفل الختام طابعاً احتفالياً يتضمن تكريم الشركاء والرعاة والجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح الحدث، إلى جانب تتويج الفرق الفائزة في مختلف البطولات والألعاب الرياضية التي شهدتها النسخة الحالية.

واستضاف استاد هزاع بن زايد مساء أمس نهائي بطولتي المؤسسات والأحياء السكنية لكرة القدم، ضمن فعاليات «تحدي حفيت الرياضي»، وسط حضور جماهيري كبير عكس الشعبية المتنامية للحدث في مدينة العين، وفي نهائي بطولة الأحياء السكنية، تعادل فريقا المريال وأم غافة بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي، قبل أن يحسم فريق المريال اللقب عبر ركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة اتسمت بالندية حتى اللحظات الأخيرة.

أما نهائي بطولة المؤسسات، فقد انتهى الوقت الأصلي من مواجهة الهير والاتحاد العربي للجماعات بالتعادل 1-1، قبل أن تحسم ركلات الترجيح اللقب لصالح فريق الهير بنتيجة 4-3.

وشهدت المباراة النهائية حضور عدد من الشخصيات الرسمية والمجتمعية، يتقدمهم الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وراشد مصبح المنعي مدير عام بلدية مدينة العين، وسالم راشد بن حضيرم الكتبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«تحدي حفيت الرياضي»، إلى جانب خلف سالم مدير إدارة فعاليات الشركاء في مجلس أبوظبي الرياضي، وراشد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار ومدير» «تحدي حفيت الرياضي».

وشهدت منافسات أصحاب الهمم أجواءً تنافسية مميزة في عدد من المسابقات الرياضية، ففي مسابقة الرماية «مسدس هوائي 10 أمتار – فئة SH1» توّج حسن مراد البلوشي بالمركز الأول برصيد 551 نقطة، متقدماً على ياسر الدرعي في المركز الثاني، وحمد المنصوري ثالثا، وفي مسابقة البندقية الهوائية «10 أمتار – فئة SH2» حصد سعيد البلوشي المركز الأول برصيد 634.2 نقطة، تلاه سيف الظاهري في المركز الثاني، فيما جاء عبدالله الأحبابي ثالثاً.

كما شهدت مسابقة البولينج لفئة الإعاقة الذهنية (فوق 16 سنة) فوز أحمد ناجي بالمركز الأول برصيد 140 نقطة، وجاءت اليازية خالد عبدالله الغساني في المركز الثاني، فيما حل الحارث الجبني ثالثاً، وفي مسابقة البولينج لفئة الإعاقة السمعية (فوق 16 سنة) فاز عدنان سيف الجابري بالمركز الأول برصيد 524 نقطة، تلاه مطر علي الرميثي في المركز الثاني، وجاء محمد خميس العيسائي ثالثاً.