«التداوي» يتحدى «يازار» على لقب الكرة الطائرة في «ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

يلتقي فريق التداوي مع فريق يازار في التاسعة من مساء الغد في نهائي بطولة الكرة الطائرة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الأكبر من نوعها في شهر رمضان، التي تقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتأهل الفريقان إلى النهائي بعد فوزهما في نصف النهائي، حيث فاز «التداوي» على فريق السماوي بنتيجة (3 – 1)، بنتيجة (25 – 21) و(23 – 25) و(25 – 22) و(27 – 25).

ولم تكن المباراة الثانية أقل حماسة وقوة عن سابقتها حيث استمرت منافساتها إلى ساعتين و20 دقيقة، وتمكن فيها فريق يازار من الفوز على فريق إم آي إن إنفستمنت بنتيجة (3 – 2)، فبرغم أن إنفستمنت تأهل لنصف النهائي متصدراً مجموعته من دون أي خسارة سابقة وكل التوقعات كانت تشير إلى فوزه في هذه المباراة، إلا أن يازار كان له رأي آخر.

وافتتح إنفستمنت المباراة بالفوز في الشوط الأول بنتيجة (25 – 21)، وعزز الفريق ثقته بنفسه بالفوز في الشوط الثاني بنتيجة (25 – 19)، وفي الشوط الثالث بدأ يازار في تغيير طريقة اللعب حتى تمكن من الفوز بنتيجة (25 – 20)، وفي الشوط الرابع كاد إنفستمنت أن يستعيد المباراة لصالحه إلا أن لاعبي يازار كثفوا من ضرباتهم حتى تمكنوا من تعديل النتيجة في النقاط الأخيرة ليفوزوا بالشوط بنتيجة (28 – 26)، وأنهى فريق يازار المباراة في الشوط الخامس والفيصل بنتيجة (23 – 21).

وكرمت اللجنة المنظمة الفائزين في سباقي الدراجات الهوائية والجري، وتوج الفائزين كل من حسن المزروعي مدير الدورة، وعيسى شريف عضو اللجنة المنظمة ومدير إدارة الفعاليات في مجلس دبي الرياضي، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة.

من ناحية أخرى، فاز المغربي ياسر الشعشوعي المركز الأول في سباق 10 كيلومترات للرجال المفتوح، وحل ثانياً الإثيوبي طه آدم جوديتو وثالثاً الإثيوبي داغني تسفو.

وفي سباق 10 كيلومترات للسيدات المفتوح، فازت المغربية رقية الموكيم وحلت الأوغندية نويل شيروتو ثانية والكينية مويني موتوكو.

وفي سباق 5 كيلومترات للمواطنين حقق عبد الكريم تكي المركز الأول، وحل خالد خليل ثانياً وسيف العلاوي ثالثاً

أما سباق 5 كيلومترات للمواطنات، فكان المركز الأول من نصيب رقية محمد المرزوقي، وحلت لطيفة الجناحي في الوصافة وحمدة آل علي في المركز الثالث.

وشهد سباق 5 كيلومترات للرجال المفتوح منافسة قوية حسمها المغربي نعمان العيساوي في القمة وحل ثانياً الإثيوبي تشالا جوديتا وثالثاً المغربي محمد آيت ماماس تودا، وفي نفس السباق المخصص للسيدات المفتوح، جاء بالمركز الأول الأوغندية غلوريا شيبيت وثانية الروسية أليسا بيتروفا ثم البلجيكية ليسبيث فيرهايدن.

وفي سباق 5 كيلومترات لكبار المواطنين والمقيمين للرجال، حقق المغربي مبارك رحان المركز الأول وتبعه الفرنسي جان كلود حرامبور ثم سالم عتيق المهيري.

وفي سباق الدراجات الهوائية لكبار المواطنين والمقيمين، حقق الجزائري عبد القادر رحماني المركز الأول، وحل مواطنه نور الدين حوشين ثانياً ونادر بن هندي ثالثاً.

وفي سباق الدراجات الهوائية للفرق جاء فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في الصدارة، وحل ثانياً فريق وايت ستار، وثالثاً فريق نادي أبوظبي للدراجات.