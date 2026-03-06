«دوري الدرجة الأولى».. يونايتد يواجه الجزيرة الحمراء والحصن يتحدى حتا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتواصل منافسات الجولة 19 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي انطلقت اليوم بمواجهة مجد وجلف يونايتد، بإقامة خمس مباريات عند الساعة العاشرة من مساء الغد، حيث يحلّ يونايتد ضيفاً على الجزيرة الحمراء، ويلتقي حتا مع دبا الحصن في قمة منتظرة، فيما يستقبل الفجيرة ضيفه الإمارات، ويواجه الحمرية فريق العروبة، ويلتقي الذيد مع العربي، على أن تختتم الجولة الأحد بمباراة سيتي ومصفوت.

وتعود إثارة دوري الدرجة الأولى إلى الواجهة بعد توقف قصير، أُقيمت خلاله مباريات دور الـ16 من كأس الاتحاد، والتي شهدت تأهل خمسة فرق من دوري الأولى إلى ربع النهائي، هي: دبا الحصن، العروبة، حتا، الحمرية، وسيتي، إلى جانب 365 ولجينتوس إف سي متصدر وخامس ترتيب دوري الدرجة الثانية، فضلاً عن مودرن سبورت متصدر دوري الدرجة الثالثة.

وتبدو الفرصة متاحة أمام يونايتد المتصدر برصيد 37 نقطة لتعزيز موقعه في القمة، عندما يواجه مضيفه الجزيرة الحمراء صاحب المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، في حين يطمح دبا الحصن الوصيف بـ36 نقطة إلى اقتناص الصدارة، رغم صعوبة مهمته أمام مضيفه حتا السادس برصيد 28 نقطة.

كما يشعل فارق النقطة الواحدة بين العربي الثالث برصيد 32 نقطة، ومطارده الذيد الرابع بـ31 نقطة، أجواء المواجهة المرتقبة بين الفريقين على ملعب الذيد في صراع مباشر على المركز الثالث، وستكون المباراة المنتظرة الأولى للعربي تحت قيادة مدربه الجديد معتز عبدالله بعد اعتذار المدرب السابق علي حراث، فيما يخوض الفجيرة الخامس برصيد 29 نقطة اختباراً صعباً أمام ضيفه الإمارات الثامن بـ28 نقطة.