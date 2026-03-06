السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دوري الدرجة الأولى».. يونايتد يواجه الجزيرة الحمراء والحصن يتحدى حتا

«دوري الدرجة الأولى».. يونايتد يواجه الجزيرة الحمراء والحصن يتحدى حتا
6 مارس 2026 16:48

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تتواصل منافسات الجولة 19 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي انطلقت اليوم بمواجهة مجد وجلف يونايتد، بإقامة خمس مباريات عند الساعة العاشرة من مساء الغد، حيث يحلّ يونايتد ضيفاً على الجزيرة الحمراء، ويلتقي حتا مع دبا الحصن في قمة منتظرة، فيما يستقبل الفجيرة ضيفه الإمارات، ويواجه الحمرية فريق العروبة، ويلتقي الذيد مع العربي، على أن تختتم الجولة الأحد بمباراة سيتي ومصفوت.
وتعود إثارة دوري الدرجة الأولى إلى الواجهة بعد توقف قصير، أُقيمت خلاله مباريات دور الـ16 من كأس الاتحاد، والتي شهدت تأهل خمسة فرق من دوري الأولى إلى ربع النهائي، هي: دبا الحصن، العروبة، حتا، الحمرية، وسيتي، إلى جانب 365 ولجينتوس إف سي متصدر وخامس ترتيب دوري الدرجة الثانية، فضلاً عن مودرن سبورت متصدر دوري الدرجة الثالثة.
وتبدو الفرصة متاحة أمام يونايتد المتصدر برصيد 37 نقطة لتعزيز موقعه في القمة، عندما يواجه مضيفه الجزيرة الحمراء صاحب المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، في حين يطمح دبا الحصن الوصيف بـ36 نقطة إلى اقتناص الصدارة، رغم صعوبة مهمته أمام مضيفه حتا السادس برصيد 28 نقطة.
كما يشعل فارق النقطة الواحدة بين العربي الثالث برصيد 32 نقطة، ومطارده الذيد الرابع بـ31 نقطة، أجواء المواجهة المرتقبة بين الفريقين على ملعب الذيد في صراع مباشر على المركز الثالث، وستكون المباراة المنتظرة الأولى للعربي تحت قيادة مدربه الجديد معتز عبدالله بعد اعتذار المدرب السابق علي حراث، فيما يخوض الفجيرة الخامس برصيد 29 نقطة اختباراً صعباً أمام ضيفه الإمارات الثامن بـ28 نقطة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تُحيي غداً «يوم زايد للعمل الإنساني»
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
حتا
الإمارات
الفجيرة
آخر الأخبار
الإمارات تُحيي غداً «يوم زايد للعمل الإنساني»
علوم الدار
الإمارات تُحيي غداً «يوم زايد للعمل الإنساني»
اليوم 11:30
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
علوم الدار
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
اليوم 11:13
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
علوم الدار
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
اليوم 10:59
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
التعليم والمعرفة
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
اليوم 10:35
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
الأخبار العالمية
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©