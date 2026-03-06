بمشاركة 100 فريق في 5 ألعاب رياضية.. ختام حماسي لـ «الظفرة الرمضانية»

الظفرة (الاتحاد)

اختُتمت في مدينة الظنة منافسات بطولة الظفرة الرمضانية، التي نظمها نادي الظفرة الرياضي وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة بلغت نحو 100 فريق رياضي، تنافسوا في عدة ألعاب شملت كرة القدم لفئتي الكبار والناشئين، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والريشة الطائرة المختلطة، في واحدة من الفعاليات الرياضية المجتمعية، التي شهدت حضوراً جماهيرياً مميزاً وتفاعلاً كبيراً من أهالي المنطقة.

وشهدت البطولة على مدار أيامها منافسات قوية بين الفرق المشاركة، حيث تميزت المباريات بالندية والإثارة والرغبة الكبيرة في تحقيق الألقاب، ما عكس المستوى الفني الجيد للفرق واللاعبين المشاركين، وأسهم في تقديم عروض رياضية ممتعة للجمهور.

وتوج فريق بروج بلقب كرة القدم لفئة الكبار، بعد أداء قوي في المباراة النهائية، عقب تغلبه على فريق بريمل بنتيجة 5-1.

وفي بطولة كرة القدم لفئة الناشئين، توّج فريق تيتانس بلقب البطولة بعد فوزه المستحق على فريق لاسكار بهدفين دون رد.

وفي منافسات الكرة الطائرة، تمكن فريق الظنة فالكون من اعتلاء منصة التتويج، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق جورخا وايرور بنتيجة 3-1.

وحقق فريق تمارو لقب بطولة كرة السلة، بعد مباراة قوية أمام فريق غانكم انتهت بنتيجة 72 - 56.

وشهدت بطولة الريشة الطائرة المختلطة منافسات ممتعة بين الفرق المشاركة، وتمكن فريق iBL من الفوز باللقب بعد أداء مميز أكد من خلاله تفوقه في هذه اللعبة.

وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة فعاليات بطولة الظفرة الرمضانية التي ينظمها نادي الظفرة الرياضي في مختلف مدن المنطقة، بهدف نشر الثقافة الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، إضافة إلى اكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدرات اللاعبين في مختلف الألعاب.

وفي ختام البطولة، تم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى وتسليمها الكؤوس والميداليات، وسط أجواء احتفالية عكست النجاح الكبير الذي حققته البطولة، والتي رسخت مكانتها كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الرمضانية في منطقة الظفرة.