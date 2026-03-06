السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«كانسيلو» طوق النجاة لبرشلونة وفليك

«كانسيلو» طوق النجاة لبرشلونة وفليك
6 مارس 2026 23:15

معتز الشامي (أبوظبي)
أكد نادي برشلونة إصابة كل من جول كوندي وأليخاندرو بالدي في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أمام أتلتيكو مدريد، ويمثل غياب الظهيرين، وهما من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة البلوجرانا، لعدة أسابيع قادمة ضربة قوية للفريق الكتالوني في مرحلة حاسمة من الموسم.
وسيضطر هانسي فليك مدرب الفريق الكتالوني لإعادة هيكلة خط دفاعه، وهناك لاعب واحد قادر على إنقاذ الفريق، ويمكن للمدرب الألماني الاعتماد عليه في أي من الجناحين، وهو جواو كانسيلو، الذي ربما يكون هو «طوق نجاة» البارسا وفليك.
ورغم معاناة اللاعب البرتغالي المخضرم، البالغ من العمر 31 عاماً، بسبب مشاركاته المتقطعة والشكوك التي أحاطت بمستقبله حتى وقت قريب، إلا أنه أصبح الآن بمثابة شريان الحياة لبرشلونة، وستمكن مهارات كانسيلو المتعددة من تعويض غياب كوندي، الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى وسيغيب لمدة تتراوح بين 4 و5 أسابيع، وبالدي، الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة اليسرى وسيغيب لمدة شهر تقريباً.
ويعد كانسيلو، -صفقة برشلونة الشتوية الوحيد القادر على اللعب في مركزي الظهير.
وفي فترته الثانية مع النادي، شارك اللاعب البرتغالي في 7 مباريات (3 في كأس الملك و4 في الدوري الإسباني)، حيث لعب 5 مباريات في مركز الظهير الأيسر، ومباراتين في مركز الظهير الأيمن.
وبشكل عام، طوال مسيرته الكروية، لعب لاعب مانشستر سيتي السابق في كلا المركزين. حيث لعب 29 مباراة من مجموع 49 مباراة خاضها مع السيتي لعب كظهير أيسر وشارك في 18 كظهير أيمن. أما المباريات المتبقية، فقد لعب فيها كلاعب وسط وجناح، وما إلى ذلك.
وإجمالاً، يمكن تلخيص تنوعه طوال مسيرته المهنية على النحو التالي، 254 مباراة كظهير أيمن، و119 كظهير أيسر، و57 كلاعب وسط أيمن، و3 كلاعب وسط أيسر، و4 كجناح أيمن، و2 كلاعب وسط مركزي.
وقد يعيد هانسي فليك توزيع لاعبين آخرين في مركز الظهير الأيمن خلال الأسابيع القادمة لتعويض غياب كوندي، حيث يجيد إريك جارسيا، ورونالد أراوخو، ومارك كاسادو شغل مركز الظهير الأيمن الشاغر، مثلما فعلوا ذلك من قبل بالفعل.
وبالنسبة لمركز الظهير الأيسر، يمتلك المدرب الألماني خياراً طبيعياً آخر في غرفة الملابس إلى جانب كانسيلو، وهو جيرارد مارتن، وعلاوة على ذلك، يستطيع فليك الاستعانة بلاعبين من أكاديمية برشلونة للشباب. وقد تدرب الظهير الأيمن تشافي إسبارت، والظهير الأيسر باتريسيو باسيفيكو مع الفريق الأول بالفعل.

أخبار ذات صلة
بعد 100 مباراة مع برشلونة.. فليك «وصيفاً» بين إنريكي وهيريرا!
برشلونة يكشف عن تشخيص إصابة الثنائي كوندي وبالدي
برشلونة
هانسي فليك
جواو كانسيلو
آخر الأخبار
الإمارات تُحيي غداً «يوم زايد للعمل الإنساني»
علوم الدار
الإمارات تُحيي غداً «يوم زايد للعمل الإنساني»
اليوم 11:30
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
علوم الدار
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
اليوم 11:13
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
علوم الدار
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
اليوم 10:59
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
التعليم والمعرفة
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
اليوم 10:35
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
الأخبار العالمية
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©