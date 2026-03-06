«كانسيلو» طوق النجاة لبرشلونة وفليك

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد نادي برشلونة إصابة كل من جول كوندي وأليخاندرو بالدي في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أمام أتلتيكو مدريد، ويمثل غياب الظهيرين، وهما من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة البلوجرانا، لعدة أسابيع قادمة ضربة قوية للفريق الكتالوني في مرحلة حاسمة من الموسم.

وسيضطر هانسي فليك مدرب الفريق الكتالوني لإعادة هيكلة خط دفاعه، وهناك لاعب واحد قادر على إنقاذ الفريق، ويمكن للمدرب الألماني الاعتماد عليه في أي من الجناحين، وهو جواو كانسيلو، الذي ربما يكون هو «طوق نجاة» البارسا وفليك.

ورغم معاناة اللاعب البرتغالي المخضرم، البالغ من العمر 31 عاماً، بسبب مشاركاته المتقطعة والشكوك التي أحاطت بمستقبله حتى وقت قريب، إلا أنه أصبح الآن بمثابة شريان الحياة لبرشلونة، وستمكن مهارات كانسيلو المتعددة من تعويض غياب كوندي، الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى وسيغيب لمدة تتراوح بين 4 و5 أسابيع، وبالدي، الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة اليسرى وسيغيب لمدة شهر تقريباً.

ويعد كانسيلو، -صفقة برشلونة الشتوية الوحيد القادر على اللعب في مركزي الظهير.

وفي فترته الثانية مع النادي، شارك اللاعب البرتغالي في 7 مباريات (3 في كأس الملك و4 في الدوري الإسباني)، حيث لعب 5 مباريات في مركز الظهير الأيسر، ومباراتين في مركز الظهير الأيمن.

وبشكل عام، طوال مسيرته الكروية، لعب لاعب مانشستر سيتي السابق في كلا المركزين. حيث لعب 29 مباراة من مجموع 49 مباراة خاضها مع السيتي لعب كظهير أيسر وشارك في 18 كظهير أيمن. أما المباريات المتبقية، فقد لعب فيها كلاعب وسط وجناح، وما إلى ذلك.

وإجمالاً، يمكن تلخيص تنوعه طوال مسيرته المهنية على النحو التالي، 254 مباراة كظهير أيمن، و119 كظهير أيسر، و57 كلاعب وسط أيمن، و3 كلاعب وسط أيسر، و4 كجناح أيمن، و2 كلاعب وسط مركزي.

وقد يعيد هانسي فليك توزيع لاعبين آخرين في مركز الظهير الأيمن خلال الأسابيع القادمة لتعويض غياب كوندي، حيث يجيد إريك جارسيا، ورونالد أراوخو، ومارك كاسادو شغل مركز الظهير الأيمن الشاغر، مثلما فعلوا ذلك من قبل بالفعل.

وبالنسبة لمركز الظهير الأيسر، يمتلك المدرب الألماني خياراً طبيعياً آخر في غرفة الملابس إلى جانب كانسيلو، وهو جيرارد مارتن، وعلاوة على ذلك، يستطيع فليك الاستعانة بلاعبين من أكاديمية برشلونة للشباب. وقد تدرب الظهير الأيمن تشافي إسبارت، والظهير الأيسر باتريسيو باسيفيكو مع الفريق الأول بالفعل.