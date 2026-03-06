«النجم» يحلق بلقب «رأس الخور» في الأمسية الـ15 لكرنفال دبي

دبي (وام)

حقق الفارس البريطاني راي داوسون إنجازاً لافتاً خلال الأمسية قبل الأخيرة من كرنفال سباقات دبي، بعدما قاد الجواد "النجم" إلى الفوز بسباق "رأس الخور" للفئة الثالثة برعاية إعمار، ضمن الأمسية الـ15 من موسم كرنفال سباقات دبي، التي أقيمت أمس على مضمار ميدان، بمشاركة 107 جياد تنافسوا في 8 أشواط متنوعة على جوائز إجمالية بلغت 2.5 مليون درهم.

وقدم الجواد، بإشراف المدرب مايكل كوستا، أداءً قوياً في الشوط الرئيسي للأمسية لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، حيث تفوق على بطل الفئة الأولى "مايستريوس نايت" ليحسم الفوز بفارق طولين وثلاثة أرباع.

وأكمل داوسون ثنائية في سباقات الفئات خلال الأمسية بعد قيادته الجواد "منير دو سولي" للفوز بسباق "مزرعة الروية" المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي.

وجاء الفوز بعد صراع بين جوادين يشرف على تدريبهما المدرب إبراهيم الحضرمي، حيث تمكن الفائز من التفوق في اللحظات الأخيرة على الجواد "إيه آر روا".

يعد هذا الانتصار الرابع في مسيرة الجواد البالغ من العمر 9 سنوات، لكنه الأول منذ مشاركته في سباقات قطر عام 2021، وهو ما اعتبره داوسون إنجازاً مهماً، مؤكداً أن الجواد يقدم مستويات جيدة باستمرار رغم قلة انتصاراته.

من جانبه، واصل فريق التدريب بقيادة المدرب سيمون كريسفورد ونجله إيد كريسفورد عروضه القوية في الكرنفال، بعدما قاد الفارس البرازيلي سيلفستر دي سوزا الجواد "إنفولفمنت" للفوز بسباق "داون تاون داش هانديكاب" لمسافة 1900 متر على المضمار العشبي، متقدماً بفارق طولين عن المرشح الأول "ماساي مون".

وشهد سباق "إعمار مومنتوم هانديكاب" لمسافة 1200 متر على العشب نهاية مثيرة، بعدما تفوق الجواد "ديسبيريت هيرو" البالغ من العمر 6 سنوات على منافسيه الأصغر سناً، متقدماً بفارق رأس قصير عن الجوادين "بوست مودرن" و"دو أور دو نوت"، ليحقق فوزه الثاني في ثلاث مشاركات بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس برناردو بينيرو.

وتألق المدرب مصبح المهيري بتحقيق ثنائية مع الفارس ريتشارد مولن، بدأت بفوز الجواد "سيروكو ويندز" بسباق "إعمار سيرج هانديكاب" لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، بعدما عوض خسارته أمام الجواد "نيار" في مشاركته السابقة وحقق الفوز بفارق ثلاثة أطوال وربع.

واكتملت الثنائية بفوز الجواد "اليعبري" بسباق "إعمار تشامبيونز ستيكس" لمسافة 2200 متر على الرمل، بعدما عاد بقوة في الأمتار الأخيرة بمحاذاة السياج الداخلي، ليحقق فوزاً مثيراً متقدماً على "فالديفيا" والمرشح الأول "الأمير".

وفي سباق "نكست مايل من إعمار" المخصص للخيول عمر ثلاث سنوات لمسافة 1200 متر، واصل المدرب أحمد بن حرماش نتائجه الإيجابية هذا الأسبوع بعد فوزه في "سوبر ساترداي"، حيث قاد الفارس البريطاني كونور بيسلي الجواد "أونيست ديزرت" للفوز بعد صراع قوي مع المهرة السريعة "ميس يشانس".

واختتمت الأمسية بفوز الجواد "فيركور" بسباق "إعمار فيلوسيتي هانديكاب" بقيادة دي سوزا، محققاً أول انتصار له محلياً بعد انطلاقة قوية من مؤخرة الميدان متقدماً على "جميرا باي" و"أوبن مايند".

ومن المقرر أن يستضيف مضمار ميدان الجولة الختامية لكرنفال سباقات دبي يوم 13 مارس الجاري، قبل الحدث الأبرز في الموسم مع النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي المقررة في 28 مارس الجاري.