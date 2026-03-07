الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

7 أشواط في الحفل العاشر بمضمار جبل علي غداً

7 أشواط في الحفل العاشر بمضمار جبل علي غداً
7 مارس 2026 13:05

عصام السيد (دبي)
برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ينطلق غداً «الأحد»، السباق العاشر لمضمار جبل علي، ويتألف السباق الذي ترعاه مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية، من 7 أشواط، حيث يتضمن 3 بطولات رئيسية كبرى أبرزها جبل علي كلاسيك (شروط)، وجبل علي ديستاف، والوصل كلاسيك، وتبلغ قيمة الجوائز المالية بالحفل 958.000 درهم.
وخصص الشوط الثالث والرئيس لمسافة 1400 متر على لقب سباق جبل علي كلاسيك «شروط» للخيول المهجنة الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 250.000 درهم برعاية طيران الإمارات سباق داعم التحفيزي، ويتصدر الترشيحات «نيو سنشري، و»راوي«، ومورننج».
ويقام الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، على لقب سباق جبل علي ديستاف «شروط» للمهرات المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، وقيمة جائزته 200.000 درهم برعاية أي آر أم القابضة سباق داعم التحفيزي، وأبرز المرشحات «تجاريد»، و«شيز اسنشال»، و«دوزالا».
ويتصدر «ساري شايان»، و«راجح»، و«أوماها فرونت»، ترشيحات الشوط السادس لمسافة 1600 متر، على لقب سباق الوصل كلاسيك «شروط» للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، وقيمة جائزته 200.000 درهم برعاية أي آر أم القابضة سباق داعم التحفيزي.
ويعد «ظافر»، و«رادن»، و«أعاصير» أبرز المرشحين في الشوط الأول لمسافة 1200 متر سباق تكافؤ (0-70)، للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، على لقب كأس بورشه، وقيمة جائزته 50.000 درهم.
ويتصدر «مستر كافو»، و«ديوك دوم»، و«ميجور سينامون» ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1000 متر سباق تكافؤ (0-90) للخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب الشعفار للاستثمار، وقيمة جائزته 100.000 درهم.
ويبرز «ديفورس شويس»، و«موهوب»، و«جولد سبور» على قائمة المرشحين في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر سباق تكافؤ (0-80) للخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب كأس مضمار سباق نيوبري - سباق داعم التحفيزي، وقيمة جائزته 86.000 درهم.
ويتصدر «فروست فاير»، و«ران ويذ ذا كأش»«، و»ناوروز" ترشيحات الشوط السابع لمسافة 1950 متر، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب بنك دبي التجاري، وقيمة جائزته 72.000 درهم.
من جانبه أكد محمد الأحمد مدير مضمار جبل علي، اكتمال كافة الترتيبات الخاصة باستضافة مهرجان البطولات الرئيسية الكبرى، وتمنى للجمهور قضاء أسعد الأوقات في المضمار العائلي، كما تمنى للملاك والمدربين والفرسان، تقديم أفضل ما عندهم.

أخبار ذات صلة
«ياس» تحلق بثنائية في الأمسية الـ13 بمضمار أبوظبي
«النجم» يحلق بلقب «رأس الخور» في الأمسية الـ15 لكرنفال دبي
جبل علي
أحمد بن راشد آل مكتوم
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اقتصاد
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اليوم 19:42
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
الرياضة
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
اليوم 19:00
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
الرياضة
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
اليوم 17:30
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:29
خالد بن زايد
علوم الدار
خالد بن زايد: نستحضر في يوم زايد للعمل الإنساني، نهجاً خالداً أرساه الوالد المؤسس
اليوم 17:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©