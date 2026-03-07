7 أشواط في الحفل العاشر بمضمار جبل علي غداً

عصام السيد (دبي)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ينطلق غداً «الأحد»، السباق العاشر لمضمار جبل علي، ويتألف السباق الذي ترعاه مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية، من 7 أشواط، حيث يتضمن 3 بطولات رئيسية كبرى أبرزها جبل علي كلاسيك (شروط)، وجبل علي ديستاف، والوصل كلاسيك، وتبلغ قيمة الجوائز المالية بالحفل 958.000 درهم.

وخصص الشوط الثالث والرئيس لمسافة 1400 متر على لقب سباق جبل علي كلاسيك «شروط» للخيول المهجنة الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 250.000 درهم برعاية طيران الإمارات سباق داعم التحفيزي، ويتصدر الترشيحات «نيو سنشري، و»راوي«، ومورننج».

ويقام الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، على لقب سباق جبل علي ديستاف «شروط» للمهرات المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، وقيمة جائزته 200.000 درهم برعاية أي آر أم القابضة سباق داعم التحفيزي، وأبرز المرشحات «تجاريد»، و«شيز اسنشال»، و«دوزالا».

ويتصدر «ساري شايان»، و«راجح»، و«أوماها فرونت»، ترشيحات الشوط السادس لمسافة 1600 متر، على لقب سباق الوصل كلاسيك «شروط» للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، وقيمة جائزته 200.000 درهم برعاية أي آر أم القابضة سباق داعم التحفيزي.

ويعد «ظافر»، و«رادن»، و«أعاصير» أبرز المرشحين في الشوط الأول لمسافة 1200 متر سباق تكافؤ (0-70)، للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، على لقب كأس بورشه، وقيمة جائزته 50.000 درهم.

ويتصدر «مستر كافو»، و«ديوك دوم»، و«ميجور سينامون» ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1000 متر سباق تكافؤ (0-90) للخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب الشعفار للاستثمار، وقيمة جائزته 100.000 درهم.

ويبرز «ديفورس شويس»، و«موهوب»، و«جولد سبور» على قائمة المرشحين في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر سباق تكافؤ (0-80) للخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب كأس مضمار سباق نيوبري - سباق داعم التحفيزي، وقيمة جائزته 86.000 درهم.

ويتصدر «فروست فاير»، و«ران ويذ ذا كأش»«، و»ناوروز" ترشيحات الشوط السابع لمسافة 1950 متر، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب بنك دبي التجاري، وقيمة جائزته 72.000 درهم.

من جانبه أكد محمد الأحمد مدير مضمار جبل علي، اكتمال كافة الترتيبات الخاصة باستضافة مهرجان البطولات الرئيسية الكبرى، وتمنى للجمهور قضاء أسعد الأوقات في المضمار العائلي، كما تمنى للملاك والمدربين والفرسان، تقديم أفضل ما عندهم.