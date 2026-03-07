«الراقي» بطل «خالد بن طناف» بالفوز على «صقور بني ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

تُوّج فريق الراقي بلقب بطولة خالد بن طناف للمرة الأولى، بعد فوزه على صقور بني ياس في المباراة النهائية بركلات الترجيح 5-4، عقب مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

ومنع «الراقي» فريق صقور بني ياس من التتويج باللقب الثالث، حيث سبق له التتويج بالبطولة مرتين.

وجاءت أجواء النهائي حماسية ومثيرة، وسط حضور جماهيري كبير بملعب نادي بني ياس بالشامخة.

وتوّج الفريق الفائز خالد بن طناف المنهالي وجاسم الشرفا رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، وسط فرحة كبيرة من لاعبي الفريق البطل.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث تمكّن فريق الأوروبي من تحقيق الفوز على سالزبوري بنتيجة 3-1، ليحصد المركز الثالث في البطولة.

كما شهدت الأمسية إقامة نهائي بطولة كرة الطائرة، الذي جمع بين فريقي الشهامة و«توب جي»، حيث تمكّن فريق الشهامة من تحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة، بعد مواجهة حماسية حظيت بتفاعل كبير من الجماهير الحاضرة.

وتُعد بطولة خالد بن طناف واحدة من التجمعات الرمضانية الممتعة بمنطقة بني ياس، حيث تحظى بمشاركة كبيرة من الفرق التي تصل إلى 16 فريقاً، فضلاً عن المتابعة الجماهيرية الكبيرة من أهل المنطقة.