مَنْ بطل البريميرليج؟!.. الذكاء الاصطناعي يجيب

معتز الشامي (أبوظبي)

مع مرور كل أسبوع، يبدو من المرجّح بشكل متزايد أن يفوز أرسنال أو مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري، مع تراجع أستون فيلا، رغم بذله قصارى جهده لمواكبة الفرق الإنجليزية العملاقة.

ويتصدر أرسنال الترتيب حالياً برصيد 67 نقطة من 30 مباراة، بينما يتأخر مانشستر سيتي، الساعي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الحادية عشرة، بفارق 7 نقاط، لكن لديه مباراة مؤجلة.

ومع اقتراب موسم الدوري الإنجليزي الممتاز من نهايته الحاسمة، تنبّأ ChatGPT بالنتائج الدقيقة للمباريات المتبقية لكل من أرسنال ومانشستر سيتي.

وبالنسبة للسيتي، فقد استعاد بعضاً من زخمه في الأسابيع الأخيرة، لكن حظوظه في المنافسة على اللقب تلقّت ضربة قوية بتعادله 2-2 على أرضه أمام نوتنجهام. ومن المتوقع أن ينتفض السيتي بعد هذه النتيجة المخيّبة للآمال بالفوز على وستهام يونايتد، الفريق الذي يكافح من أجل البقاء في الدوري.

ويتوقع الذكاء الاصطناعي أن يخسر السيتي نقاطاً أمام تشيلسي، الساعي للتأهل لدوري أبطال أوروبا، على ملعب ستامفورد بريدج، بينما من المتوقع أن تنتهي المواجهة الحاسمة على صدارة الترتيب أمام أرسنال على ملعب الاتحاد بالتعادل.

ويعتقد ChatGPT أن السيتي سينهي الموسم بقوة كبيرة ويفوز في جميع مبارياته المتبقية، متوقعاً انتصارات على بيرنلي، وإيفرتون، وبرينتفورد، وبورنموث، وأستون فيلا، وكريستال بالاس، بالإضافة إلى التعادل في مباراتين أمام تشيلسي وأرسنال.

أما بالنسبة لأرسنال، فقد أظهر «الجانرز» بعض علامات الضعف في فبراير عندما تعادل مع برينتفورد وولفرهامبتون. لكنه سرعان ما استعاد توازنه بفوزه على توتنهام وتشيلسي وبرايتون، ومن المتوقع أن يستمر في سلسلة انتصاراته بتحقيق انتصارات أخرى على إيفرتون وبورنموث.

وتشير التوقعات إلى تعادل أرسنال مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، وهي نتيجة سيقبلها الفريق بلا شك في الوقت الحالي، كما يتوقع أن يفوز أرسنال في مبارياته الأربع التالية، قبل أن يختتم الموسم بالتعادل مع كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك.

أما عن توقعات «الذكاء الاصطناعي»، فقد توقّع فوز الجانرز على كل من، إيفرتون، بورنموث، فولهام، وستهام، بيرنلي، بينما يتعادل مع السيتي، نيوكاسل، كريستال بالاس.

وبالتالي يتوقع الذكاء الاصطناعي أن يحافظ أرسنال على سجلِّه خالياً من الهزائم ويضيف 18 نقطة أخرى إلى رصيده حتى نهاية الموسم، بينما سيحصد مان سيتي 23 نقطة، وهذا يكفي تقريباً لفريق ميكيل أرتيتا في سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2005.