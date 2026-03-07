النصر بطلاً لكأس «الطاولة» بفوز ماراثوني على الشارقة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تُوِّج فريق النصر بطلاً لكأس الاتحاد لكرة الطاولة لموسم 2025-2026، عقب فوزه على منافسه الشارقة بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية المثيرة، التي جمعت الفريقين على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في الممزر.

وشهدت المواجهة النهائية إثارة وندية حتى اللحظات الأخيرة، حيث حسم النصر المواجهة بفوزه في مباريات الرجال والناشئين والزوجي، بينما نجح الشارقة في التفوق خلال مباراتي الشباب والأشبال.

وكان النصر قد بلغ النهائي بعد فوزه على الوصل في الدور نصف النهائي، في حين تأهل الشارقة عقب تفوّقه على شباب الأهلي.

وقام حسن الزرعوني، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة الطاولة، بتتويج لاعبي النصر بالكأس والميداليات الذهبية، فيما حصل لاعبو الشارقة على الميداليات الفضية.

وشهدت المباراة النهائية حضور عبدالباسط علي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة محمد مطر الجميري وفيصل الطواش، وراشد محمد إداري اللعبة، وأحد أفراد الجيل الذهبي لكرة الطاولة في نادي النصر.