بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية تصل إلى محطة الدراجات الهوائية

معتز الشامي (أبوظبي)

تواصل بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، كتابة فصول جديدة من الندية والتنافسية العالية والإثارة بين المتسابقين، وذلك مع انطلاقة سباق الدراجات الهوائية الأكبر من نوعه في منطقة الوثبة، ضمن فعاليات البطولة، التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتُجرى فعالياتها في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، حيث تضم 16 لعبة في أكبر تجمع للألعاب الرياضية في مكان واحد خلال الشهر الفضيل.

وأكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات لإقامة السباق، الذي يتوقع أن يجذب مشاركة المئات من عشاق الدراجات الهوائية من مختلف المستويات للمحترفين والهواة، حيث ستكون الانطلاقة والختام في مهرجان الشيخ زايد، مروراً بمسار في منطقة الوثبة.

وتحظى رياضة الدراجات الهوائية بشعبية متزايدة بين المواطنين والمقيمين في الدولة، إلى جانب ما رسّخته الوثبة من مكانة كوجهة رائدة على صعيد المسارات التي توفرها لممارسة هذه الرياضة.

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن اعتماد منافسات إضافية للمواي تاي، ببرنامج حافل خلال الفترة من 9 إلى 16 مارس الجاري، وذلك بعد النجاح الذي حققته هذه الرياضة في الأسبوع الأول من البطولة على الصعيدين التنافسي والجماهيري.

وبحسب البرنامج المعتمد، تقام خلال الفترة من 9 إلى 14 مارس، منافسات الفئات العمرية من 8 إلى 17 سنة، بحيث تقام يومي 9 و10 مارس، منافسات فئتي 8 - 9 سنوات، و10 -11 سنة، فيما تقام يومي 11 و12 مارس منافسات فئتي 12-13 سنة، و14-15 سنة، ويومي 13 و14 مارس، منافسات فئة 16-17 سنة.

وسيكون الترقب كبيراً يومي 15 و16 سنة، مع منافسات كي وان للكبار، التي يشارك فيها نخبة من المقاتلين في أجواء ستكون غاية في التنافس والإثارة.

على الجانب الآخر، تنطلق بعد غد منافسات الأدوار الإقصائية لمسابقة سباعيات كرة القدم، وذلك بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور الـ 32، حيث تقام اليوم 8 مباريات ومثلها، قبل أن تتواصل الأدوار الإقصائية حتى الختام في 17 مارس.

كما تبدأ غداً كذلك منافسات مسابقة شد الحبل، والتي تتواصل لمدة ثلاثة أيام بمشاركة فرق حكومية وخاصة، تتنافس على الفوز بالمراكز الأولى في واحدة من المسابقات المجتمعية الممتعة.

وفي أبرز نتائج المنافسات، حقق فريق شرطة أبوظبي لقب فئة الرجال للرماية لمسافة 10 أمتار بالمسدس، في النهائيات التي أقيمت في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي.

وحقق فريق شرطة أبوظبي 392 نقطة في النهائيات، وتقدم على فريق مكتب أبوظبي الإعلامي الذي جمع 388 نقطة، وجاء فريق بلدية أبوظبي بالمركز الثالث برصيد 387 نقطة.

وعلى صعيد آخر شهدت كرة الطائرة تحقيق فريقي أوشين أير و«إم في بي» فوزهما الأول، بتغلبهما على الأكاديمية الأولمبية الوطنية و«ATRC» بذات النتيجة على التوالي، بواقع مجموعتين دون مقابل.

ويتواصل حالياً عدد من المسابقات الرياضية، مثل كرة السلة الثلاثية، والكرة الطائرة الشاطئية، والبادل، حيث تُعد هذه البطولة الأكبر خلال الشهر الفضيل، مع تنظيم 16 لعبة، والجوائز المالية التي تتخطى 10 ملايين درهم.