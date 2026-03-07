الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الحرس الوطني يحتفظ بلقب شد الحبل في دورة ند الشبا الرياضية

الحرس الوطني يحتفظ بلقب شد الحبل في دورة ند الشبا الرياضية
7 مارس 2026 14:00

دبي (الاتحاد)
فاز فريق الحرس الوطني للعام الثالث على التوالي بلقب بطولة شد الحبل، التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي يقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها».
وحضر المنافسات وتَوَّجَ الفائزين بالمراكز الأولى كلٌّ من الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وحسن المزروعي، مدير الدورة، وعادل البناي، رئيس اللجنة الفنية للدورة.
وتُوِّج فريق الحرس الوطني بلقب بطولة شد الحبل في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، بعد فوزه على فريق وزارة الدفاع الذي حلّ في المركز الثاني، بعد منافسات مثيرة ومتكافئة شهدت ندية وقوة في الأداء، وحظيت بمتابعة وتشجيع جماهيري كبيرين، فيما حصل فريق القوات الجوية على المركز الثالث بعد فوزه على فريق الدفاع المدني – في دبي.
وفي فئة الناشئين فاز فريق نادي الحرس الأميري الرياضي بالشارقة بالمركز الأول، بعد تغلّبه على فريق «أيه 25 جيم» الذي حلّ في المركز الثاني، وحصل فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المركز الثالث، بعد فوزه على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
وفي الفئة المجتمعية فاز فريق المهدوي والحربي بالمركز الأول، بعد تغلبه على فريق أكاديمية آي أف بي بي الرياضية، الذي حصل على المركز الثاني، فيما حلّ فريق ليفل آب في المركز الثالث بعد فوزه على فريق جلوبال.
من ناحية أخرى، حصل فريق السماوي الذي يضم لاعبي فريق بني ياس الإماراتي على المركز الثالث في بطولة الكرة الطائرة، بعد فوزه على فريق إم آي إن إنفستمنت بنتيجة (3 – 0)، حيث استهل فريق السماوي المباراة بالفوز في الشوط الأول بنتيجة 25 – 21، كما تمكّن بسهولة من الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25 – 14، وأنهى السماوي المباراة بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25 – 20. وسلّم حسن المزروعي وعادل البناي الميداليات الفضية إلى الفريق الفائز.
على الجانب الآخر، تأهل فريقا زعبيل 1 وزعبيل 2 إلى نهائي بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3) لفئة الرجال، بعد منافسات قوية في نصف النهائي، حيث فاز فريق زعبيل 1 على فريق دبي 3×3 في اللحظات الأخيرة بنتيجة 8 – 7، كما فاز فريق زعبيل 2 على فريق تيم وورك بنتيجة 16 – 11.
وفي فئة السيدات تأهل فريقا سندريلا وفاير سكواد إلى النهائي، وذلك بعد فوز السندريلا على فريق ستيلرترس بنتيجة 17 – 9، وفوز فاير سكواد على فريق بلاك مامبا بنتيجة 13-11.
وفي فئة الناشئين تأهل فريقا دبي هوبس إيليت وفريق وايلد كاتس إلى النهائي، بعد فوزهما على فريق إن بي أيه وفريق لاست شوت.

أخبار ذات صلة
«التداوي» يُتَوَّج بلقب الكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية
الدفاعات الجوية الإماراتية تدمر 16 صاروخاً باليستياً و113 طائرة مسيرة إيرانية
دورة ند الشبا الرياضية
وزارة الدفاع
آخر الأخبار
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اقتصاد
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اليوم 19:42
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
الرياضة
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
اليوم 19:00
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
الرياضة
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
اليوم 17:30
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:29
خالد بن زايد
علوم الدار
خالد بن زايد: نستحضر في يوم زايد للعمل الإنساني، نهجاً خالداً أرساه الوالد المؤسس
اليوم 17:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©