«الحجامة».. المحاولة الأخيرة لإنقاذ صفقة يوفنتوس الباهظة

معتز الشامي (أبوظبي)

كشفت الأرقام والإحصائيات، حجم الأزمة الهجومية التي يعيشها المهاجم البلجيكي لويس أوبيندا مع نادي يوفنتوس خلال موسمه الأول في تورينو، في صفقة باتت تثير الكثير من علامات الاستفهام داخل أروقة النادي الإيطالي.

وشهدت الأيام الأخيرة واقعة لافتة للأنظار، بعدما نشر أوبيندا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً له أثناء خضوعه لجلسة حجامة علاجية واسعة النطاق، غطت جسده بالكامل تقريباً، في مشهد وصفته صحيفة توتوسبورت الإيطالية بأنه بدا أقرب إلى «مشهد تعذيب» منه إلى علاج للتعافي البدني.

ورغم أن بعض الرياضيين يلجأون أحياناً إلى الحجامة كوسيلة للمساعدة في استشفاء العضلات، فإن حجم الجلسة التي خضع لها اللاعب البلجيكي أثار دهشة المتابعين، واعتبرها كثيرون دليلاً على محاولة اللاعب تجربة كل الوسائل الممكنة للخروج من أزمته التهديفية.

وبدورها تعكس الأرقام حجم المشكلة بوضوح، حيث تعاقد يوفنتوس مع أوبيندا مقابل 40.6 مليون يورو، مع التزام بالشراء بعد إعارة أوّلية بلغت 3.3 مليون يورو، إضافة إلى راتب سنوي إجمالي يصل إلى 7.4 مليون يورو بعقد يمتد حتى عام 2030.

لكن المردود الفني لم يرقَ حتى الآن إلى حجم الاستثمار الكبير، فخلال مشاركته في 23 مباراة في الدوري الإيطالي بإجمالي 684 دقيقة، إلى جانب مباراتين في كأس إيطاليا وثماني مباريات في دوري أبطال أوروبا، لم يسجل المهاجم القادم من لايبزيج سوى هدف واحد فقط، جاء أمام روما في الفوز بنتيجة 2-1 يوم 20 ديسمبر.

ووفق حسابات صحيفة توتوسبورت، فإن التكلفة الإجمالية لمشاركة اللاعب تبلغ نحو 51 ألف يورو لكل دقيقة لعب في جميع المسابقات، بينما ترتفع إلى حوالي 75 ألف يورو للدقيقة الواحدة عند احتساب مباريات الدوري الإيطالي فقط.

ومع تخطيط يوفنتوس لتعزيز خطه الهجومي في الصيف المقبل، يبدو أن مستقبل أوبيندا في تورينو بات محلّ شكٍ كبير، خصوصاً أن النادي قد يجد صعوبة بالغة في استعادة الجزء الأكبر من قيمة شرائه إذا قرر بيعه.