السيتي يتحدى نيوكاسل للحفاظ على آماله في الثلاثية التاريخية

معتز الشامي (أبوظبي)

يسعى نيوكاسل لتجنُّب الخسارة الرابعة على التوالي أمام مانشستر سيتي والوصول إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عندما يلتقي الفريقان مساء اليوم السبت، على ملعب سانت جيمس بارك، في ثُمن نهائي البطولة (الدور الخامس)، وفي المقابل، بعد 3 انتصارات متتالية على نيوكاسل في غضون أسابيع قليلة، سيحاول مانشستر سيتي إقصاء الماكبايز مرة أخرى.

ويدخل السيتي هذه المواجهة بعد أن أضاع نقاطاً حاسمة في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل تعادل محبط 2-2 على أرضه مع نوتنجهام، والآن، وبعد أن أصبح الفريق متأخراً بـ 7 نقاط عن أرسنال مع مباراة مؤجلة، فإن شبكة «أوبتا» تعطي فريق بيب جوارديولا فرصة بنسبة 7.16% فقط لاستعادة لقب البريميرليج، وهكذا مع صعوبة تحقيق لقب البريميرليج خفّت حدة الحديث عن إمكانية تحقيق رباعية، لكن جماهير السيتي ما زالت تحلم بثلاثية تاريخية من الكؤوس.

وبعد تأهل مان سيتي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على حساب نيوكاسل، سيواجه غريمه أرسنال، 22 مارس في النهائي. كما يواجه الفريق عملاق إسبانيا ريال مدريد في ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 11 مارس. ومساء السبت، يمكن للسيتي اتخاذ خطوة أخرى نحو المجد في كأس الاتحاد الإنجليزي، أمام مستضيفه نيوكاسل.

وفي المقابل، وبعد فوز نيوكاسل الساحق على كاراباخ في دوري أبطال أوروبا، خسر الفريق 3-2 أمام إيفرتون، قبل يحقق فوزاً صعباً على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

ويحتل نيوكاسل حالياً المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة، قبل 9 مباريات من نهاية الموسم. لكن قبل استئناف منافسات البريميرليج، يواجه الفريق عملاق إسبانيا برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 10 مارس.

ورغم تأهل نيوكاسل من قبل 9 مرات في آخر 10 مباريات خاضها في الدور الخامس «مرتين أمام مانشستر سيتي عامي 1995 و2002»، إلا أنه خسر أمام برايتون بنتيجة 2-1 في هذا الدور من الموسم الماضي.

وفاز مان سيتي، حامل اللقب 7 مرات، في 18 مباراة من آخر 20 مباراة خاضها في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يخسر إلا في نهائيين متتاليين أمام مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، وفي الجولات من الثالثة إلى الخامسة، حقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 23 مباراة بنتيجة إجمالية 89-11 منذ خسارته 1-0 أمام ويجان عام 2018.

بينما تجاوز نيوكاسل فِرقاً من البريميرليج للوصول إلى هذه المرحلة، بفوزه على بورنموث وأستون فيلا، كان طريق السيتي أقل صعوبة، في مواجهة فرق من الدرجات الأدنى.

وستكون هذه المواجهة الثانية عشرة بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ موسم 1923/24، حيث فاز نيوكاسل في 6 مباريات، ومان سيتي في 4، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

وفي جميع المسابقات، التقى الفريقان 4 مرات هذا الموسم «مرتين في نيوكاسل، ومرتين في مانشستر»، وفاز مانشستر سيتي 3 مرات (مباراتا نصف نهائي كأس الرابطة، ومباراة الدور الثاني في الدوري على ملعب الاتحاد) بعد خسارته الأولى في الدور الأول على ملعب سانت جيمس بارك.

وتُرجّح شبكة «أوبتا» فوز مانشستر سيتي بنسبة 42.8%، في المقابل، تبلغ نسبة فوز نيوكاسل 31.8%. هذا يعني أن احتمالية امتداد المباراة إلى الوقت الإضافي، وربما اللجوء إلى ركلات الترجيح، تبلغ 25.4%.