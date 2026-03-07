كأس منصور بن زايد 2026.. المربع الذهبي يكتمل بقمم نارية

مصطفى الديب (أبوظبي)

أسفرت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، التي جرت أمس الأول، عن تأهل أربعة فرق إلى الدور نصف النهائي، وذلك بعد ليلة كروية حافلة بالإثارة والندية على ملعب قصر الإمارات، شهدت أهدافاً حاسمة وركلات ترجيح مثيرة حسمت مصير بعض المواجهات في اللحظات الأخيرة.

وفي واحدة من أكثر مباريات الدور ربع النهائي إثارة، تعادل فريق مدارس الإمارات الوطنية مع مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

وتقدم فريق الشؤون التنموية في الشوط الأول بهدف سجله في الدقيقة 15، قبل أن ينجح فريق مدارس الإمارات الوطنية في إدراك التعادل مع بداية الشوط الثاني.

وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بنتيجة 7–6 ليخطف بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.

وحصل فلافيو دي ليما، لاعب مدارس الإمارات الوطنية، على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أداء مميز خلال اللقاء.

وفي مواجهة أخرى، فرض فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية أفضليته أمام مكتب الشؤون القانونية، وحقق فوزاً مستحقاً بنتيجة 3–1 ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي.

وشهد اللقاء بداية قوية من جانب الأرشيف الذي نجح في تسجيل أهدافه عبر جوناثان كوجيا وأيوب سفراوي وياسين بو شراد، فيما سجّل هدف الشؤون القانونية اللاعب آداما دايموند.

ونال بيدرو هينزيكي، لاعب الأرشيف والمكتبة الوطنية، جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد مساهمة مؤثرة في فوز فريقه.

وفي المباراة الثالثة، والتي اتسمت بالحذر التكتيكي، تمكّن قطاع الخدمات المساندة من تحقيق فوز ثمين على قطاع المشاريع الهندسية والفنية بنتيجة 1–0.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب إنجي ديرن كوامي، ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد مباراة اتسمت بالندية حتى صافرة النهاية.

وحصل أبوبكر مسعود بوكتوح على جائزة أفضل لاعب في المباراة، تقديراً لأدائه اللافت خلال اللقاء.

وفي آخر مباريات الدور ربع النهائي، نجح المركز الوطني للمناصحة في تحقيق فوز مهم على مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي بنتيجة 1–0.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ماريوس أوييكوب في الدقيقة 24 ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد مواجهة قوية بين الفريقين.

ونال ماريوس أوييكوب أيضاً جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء.

وبهذه النتائج، اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث أسفرت القرعة التي أُجريت عقب نهاية مباريات هذا الدور عن مواجهتين مرتقبتين، تقامان اليوم، حيث تجمع الأولى بين مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء مع قطاع الخدمات المساندة، فيما يلتقي في المواجهة الثانية المركز الوطني للمناصحة مع الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وتتجه الأنظار إلى مواجهتَي نصف النهائي المنتظرة، في ظل تقارب المستويات الفنية بين الفرق الأربعة، والطموح الكبير لبلوغ المباراة النهائية والمنافسة على لقب البطولة.