«تحدي حفيت» يوثّق نجاح نسخته الأكبر بكُتيب شامل قبل الختام

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل تحدي حفيت الرياضي زخمه في يومه السادس عشر، مع اقتراب إسدال الستار على نسخته الأكبر، حيث تنطلق مساء اليوم منافسات نهائي سباق الدراجات الهوائية، ضمن برنامج يضم الـ43 بطولة رياضية، في واحدة من أبرز الفعاليات المرتقبة في ختام الحدث الرياضي المجتمعي الذي تشهده مدينة العين خلال شهر رمضان المبارك.

وسجّل الموقع الرسمي للبطولة نشاطاً رقمياً كبيراً خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز ثلاثة أسابيع، حيث تخطّى إجمالي العمليات التقنية المرتبطة بالمنافسات أكثر من 1.7 مليون عملية على الخادم (Server Requests)، شملت عمليات تسجيل اللاعبين وإدخال النتائج وتحديث الجداول والبيانات الخاصة بالبطولات.

كما تجاوزت الزيارات المتكررة لمتابعة النتائج والجداول والتحديثات اليومية 80 ألف زيارة، ما يعكس حجم التفاعل الجماهيري مع منافسات البطولة.

وفي إطار توثيق النسخة الحالية من البطولة، أعدّت اللجنة العليا المنظمة كتيباً توثيقياً شاملاً تحت إشراف اللجنة الإعلامية، يستعرض الجوانب التنظيمية والفنية والإعلامية للبطولة، إلى جانب أبرز المحطات والنجاحات التي حققتها النسخة الحالية، مدعوماً بالصور والمواد التوثيقية التي تعكس حجم الحدث واتساع قاعدة المشاركة.

وشهد اليوم السادس عشر من البطولة إقامة عدد من النهائيات المثيرة في بطولتي كرة الطاولة للسيدات والريشة الطائرة للسيدات.

حيث شهدت بطولة كرة الطاولة تتويج اللاعبة الدولية الأردنية براء وديان باللقب، بعد فوزها في المباراة النهائية على جايمي يانغا بنتيجة 3 – 1، فيما حصدت يارا الدماسي المركز الثالث بعد تفوّقها على جينيت رودريغيز بالنتيجة ذاتها.

أما في بطولة الريشة الطائرة للسيدات، فقد نجحت نوراني راتو أزهرا في إحراز المركز الأول بعد أداء مميز طوال البطولة، بينما حلّت سرييوكثا سريجيث في المركز الثاني، وجاءت أشالا راهول في المركز الثالث.

وتعكس هذه المنافسات الزخم الكبير الذي تشهده فعاليات تحدي حفيت الرياضي، الذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في مدينة العين، من خلال تنوع البطولات واتساع قاعدة المشاركة، إلى جانب الأجواء الرمضانية التي تجمع بين الرياضة والتفاعل المجتمعي.