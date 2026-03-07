ميلان يحمي أليجري من إغراءات الريال بعقد حتى 2028

معتز الشامي (أبوظبي)

يتجه نادي ميلان الإيطالي إلى تعزيز استقراره الفني، من خلال تقديم عرض جديد لمدربه ماسيميليانو أليجري لتمديد عقده حتى صيف 2028، في خطوة تعكس ثقة الإدارة في المدرب الإيطالي، باعتباره الركيزة الأساسية لمشروع النادي في السنوات المقبلة.

ووفقاً لما أوردته صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت»، فإن اقتراب ميلان من ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، دفع إدارة «الروسونيري» إلى التحرك مبكراً لتأمين استمرار أليجري، عبر تمديد عقده لعام إضافي حتى يونيو 2028، مع خيار التمديد لموسم آخر.

كما سيسمح التأهل إلى دوري الأبطال للنادي بزيادة راتب المدرب الإيطالي من 5 ملايين يورو سنوياً إلى نحو 6 ملايين يورو في الموسم، في إطار تقدير الدور الذي يلعبه في إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة.

ورغم ذلك، كانت تقارير إعلامية إيطالية قد أشارت في وقت سابق، إلى وجود بعض الغموض حول مستقبل أليجري مع ميلان بعد نهاية الموسم، خاصة في ظل اهتمام نادي ريال مدريد بضمه لقيادة الفريق في موسم 2026-2027.

وذكرت صحيفة «كورييري ديلو سبورت»، أن إدارة النادي الملكي تضع اسم أليجري ضمن قائمة المرشحين المحتملين لتولي تدريب الفريق، بينما أفادت تقارير أخرى بأن المدرب المولود في ليفورنو يدرس مستقبله مع ميلان، بسبب بعض المخاوف المرتبطة بإدارة النادي، وعند سؤاله عن هذه التكهنات خلال مؤتمر صحفي، أكد أليجري أن العلاقة مع إدارة ميلان تسودها أجواء من الانسجام، قائلاً: «هناك تناغم كامل بيني وبين النادي بشأن ما تردد في الأيام الأخيرة. من الطبيعي أن تختلف وجهات النظر أحياناً، لكن الأهم أن يعمل الجميع من أجل مصلحة ميلان»، وأضاف «أنا سعيد جداً بالعودة إلى ميلان بعد 15 عاماً والعمل مع مجموعة رائعة من اللاعبين. النادي يخطط لبناء مستقبل قوي، لكن تحقيق النتائج هو الأساس».