الرياضة

إنتر يطيح 4 نجوم في موسم التغيير الكبير

إنتر يطيح 4 نجوم في موسم التغيير الكبير
7 مارس 2026 17:00

معتز الشامي (أبوظبي)
بدأ نادي إنتر ميلان التحضير مبكراً لمرحلة إعادة بناء واسعة خلال الصيف المقبل، مع تغييرات مرتقبة في الخط الخلفي ومركز حراسة المرمى، في خطوة تهدف إلى تجديد دماء الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.
وبحسب التقارير الإيطالية، فإن إدارة إنتر لن تقدم عروض تجديد عقود لكل من يان سومر وفرانشيسكو أتشيربي وماتيو دارميان وستيفان دي فري، ما يعني رحيلهم بنهاية عقودهم في يونيو المقبل، وهو ما يفتح الباب أمام ثورة دفاعية في صفوف «النيراتزوري»، ولا تقتصر التغييرات على خط الدفاع فقط، إذ من المتوقع أيضاً أن يغادر الحارس السويسري يان سومر مع نهاية عقده، الأمر الذي يدفع النادي للبحث عن حارس جديد يقود الفريق في المرحلة المقبلة.
ويعد حارس توتنهام الإيطالي جولييلمو فيكاريو الهدف الأول لإنتر لتعويض سومر، خاصة أن اللاعب يرغب في العودة إلى الدوري الإيطالي بعد تجربته في الدوري الإنجليزي، كما ارتبط اسم إنتر بالحارس البرازيلي أليسون بيكر نجم ليفربول، إضافة إلى الحارس الإيطالي ماركو كارنيسيكي، رغم أن الأخير يقترب من تجديد عقده مع أتلانتا.
وفي المقابل، سيكون لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان هو اللاعب الوحيد في الفريق الذي سيتلقى عرضاً لتجديد عقده، لكن مع تخفيض راتبه بنسبة 30%، من 3.8 مليون يورو سنوياً إلى نحو 2.5 مليون يورو في الموسم.

