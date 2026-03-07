6 مسابقات ترسم لوحة ختام «الظفرة الرمضانية» في السلع

الظفرة (الاتحاد)

رسمت 6 مسابقات رياضية ومجتمعية مختلفة لوحة حماسية في ختام بطولة الظفرة الرمضانية في مدينة السلع، التي ينظمها نادي الظفرة الرياضي، وسط أجواء رياضية مميزة وحضور جماهيري لافت من أهالي المنطقة، حيث شهدت البطولة مشاركة واسعة من الفرق واللاعبين، شملت كرة القدم للكبار والناشئين، والكرة الطائرة، والبادل، وسباق الجري، إضافة إلى مسابقة البلوت، في إطار حرص البطولة على تقديم فعاليات رياضية ومجتمعية تجمع مختلف الفئات العمرية خلال الشهر الفضيل.

وشهدت منافسات كرة القدم لفئة الكبار فوز فريق غاغا على نادي السلع الرياضي، بنتيجة 2-0، ليحصد لقب البطولة وسط فرحة كبيرة من لاعبيه وجماهيره.

وفي منافسات كرة القدم لفئة الناشئين، فاز فريق الفرسان على أبطال آسيا 1-0، ليظفر بلقب البطولة بعد أداء قوي وروح قتالية عالية طوال المباراة.

أما في مسابقة الكرة الطائرة، توج فريق صناعية السلع باللقب بعد الفوز على بينونة، بشوطين مقابل صفر، ليحصد لقب المسابقة عن جدارة واستحقاق.

وفي مسابقة البلوت التي شهدت مشاركة واسعة من محبي اللعبة الشعبية، تمكن فريق الشبهانة من تحقيق الفوز على فريق اطوي في المباراة النهائية، ليحصد لقب البطولة وسط أجواء مليئة بالحماس.

وشهدت بطولة البادل فوز فريق زايد باللقب بعد تغلبه على ياس، بأداء مميز مكنه من حسم المباراة لصالحه والتتويج بلقب البطولة.

وجاء ختام البطولة في مدينة السلع ليؤكد النجاح الكبير الذي تحققه بطولة الظفرة الرمضانية هذا العام، من خلال تنوع المسابقات الرياضية والإقبال الكبير من اللاعبين والجمهور، بما يعكس دورها في تعزيز الرياضة المجتمعية وترسيخ قيم التنافس الشريف والتلاحم بين أبناء منطقة الظفرة خلال شهر رمضان المبارك.