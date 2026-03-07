تيتوم من جحيم الإصابة إلى التألق في الفوز على مافريكس

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل جيسون تيتوم 15 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه في أول ظهور له هذا ​الموسم، ليساعد فريقه بوسطن سيلتيكس على هزيمة ضيفه دالاس مافريكس 120-100 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وخاض تيتوم، الذي كان في التشكيلة الأساسية ⁠لسيلتيكس وشارك في 27 دقيقة، أول مباراة له بدوري كرة السلة ​الأميركي للمحترفين، منذ إصابته بتمزق في وتر العرقوب الأيمن في ​المباراة الرابعة ‌من سلسلة قبل نهائي القسم الشرقي ⁠العام ​الماضي أمام نيويورك نيكس.

وسجل جايلن براون 24 نقطة لبوسطن وأضاف ديريك وايت 20 نقطة. وأحرز البرتغالي نيمياش كيتا 16 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة.

ولم تكن كل الأخبار جيدة لبوسطن بعد ‌مغادرة نيكولا فوتشفيتش الملعب في الربع الأول، بعد كسر ‌أحد أصابع يده اليمنى.

وسجل كلاي طومسون خمس من 11 رمية ثلاثية وأحرز 19 نقطة لمافريكس، الذي تلقى الهزيمة السادسة على التوالي.

وفي مباراة ​أخرى، سجل لوكا دونتشيتش 44 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، واستخلص الكرة من المنافس ثلاث مرات بعد مشاركته في ثلاثة أرباع فقط من المباراة، ليقود لوس أنجلوس ليكرز للفوز 128-117 على ضيفه إنديانا بيسرز.

وسجل أو.جي أنونوبي أعلى رصيد ‌له هذا الموسم بلغ 34 ​نقطة وأضاف كارل-أنتوني تاونز 17 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة ليُلحق نيويورك نيكس بمضيفه دنفر ناجتس أسوأ هزيمة في الموسم بنتيجة 142-103.

وسجل فيكتور ويمبانياما 27 نقطة واستحوذ على عشر ​كرات مرتدة وأربعة حوائط صد، ‌ليعوض ⁠سان أنطونيو سبيرز ‌تأخره بفارق 25 نقطة ويفوز على ‌ضيفه لوس أنجلوس كليبرز 116-112.

وأحرز سجل أمين تومسون 26 نقطة وقاد انتفاضة حاسمة في الربع الأخير، ⁠دفعت فريقه هيوستن روكتس للفوز على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز ​106-99.

وسجل تايلر هيرو ثماني رميات ثلاثية ليحرز 33 نقطة في فوز فريقه ميامي هيت على مضيفه تشارلوت هورنتس 128-120.

وأحرز ديفن بوكر 32 نقطة وأضاف جالين جرين 25 نقطة، إذ كاد صاحب الأرض فينكس صنز أن يفرط في تقدمه بفارق 14 ​نقطة في الربع الرابع قبل أن يتماسك ويتغلب على ​ضيفه نيو أورليانز بليكانز 118-116.