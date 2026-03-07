جوريتسكا سعيد بضوء ناجلسمان الأخضر

برلين(د ب أ)

لا يعتبر ليون جوريتسكا، لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن التصريحات المشجعة للغاية التي أدلى بها مدرب ألمانيا جوليان ناجلسمان، بشأنه بمثابة "ضوء أخضر" للمشاركة في كأس العالم المقبلة في أميركا والمكسيك وكندا خلال الصيف. وقال جوريتسكا لشبكة سكاي عقب فوز بايرن 4 / 1 على بروسيا مونشنجلادباخ مساء أمس الجمعة : "لم أر كلماته، كما فسرها البعض، كضوء أخضر . أنا أراها مصدر تحفيز فقط". وأضاف :"كلماته لم تفاجئني. لعبت كل مباراة في التصفيات وأشعر براحة في هذا المركز. أعلم تحديداً ما يتوقعه جوليان مني". وقال ناجلسمان مؤخراً لمجلة "كيكر" إن جوريتسكا لديه "فرص جيدة" لكي يكون جزء من قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم رغم أنه لاعب احتياطي في ناديه. وقال ناجلسمان :"في الوضع الحالي، لدى ليون جوريتسكا، رغم قلة مشاركاته مع بايرن، فرص جيدة للعب وأن يقوم بالدور نفسه الذي أداه في تصفيات كأس العالم". ويرى ناجلسمان جوريتسكا بأنه خيار جيد للقيام بالدور الهجومي في وسط الملعب، مشيراً إلى أنه لاعب قوي ومتماسك في الالتحامات. بالنسبة لجوريتسكا، سيكون لعب دور أساسي في كأس العالم أمراً مرضياً بشكل خاص ونجاحاً كبيراً، خاصة بعد أن تجاهل جوليان ناجلسمان ضمه لقائمة منتخب ألمانيا في يورو 2024 على أرضه. وتابع جوريتسكا :" مررنا بفترة صعبة فيما يتعلق ببطولة اليورو واختلافات في وجهات النظر. لكنني فخور لأنني قاتلت لأعود إلى التشكيلة الأساسية". ويرحل جوريتسكا، الذي انضم لبايرن في 2018 قادماً من شالكه، عن النادي بنهاية الموسم، ولكنه لم يوقع مع أي فريق بعد.