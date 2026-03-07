الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوريتسكا سعيد بضوء ناجلسمان الأخضر

جوريتسكا سعيد بضوء ناجلسمان الأخضر
7 مارس 2026 17:19

برلين(د ب أ)
لا يعتبر ليون جوريتسكا، لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن التصريحات المشجعة للغاية التي أدلى بها مدرب ألمانيا جوليان ناجلسمان، بشأنه بمثابة "ضوء أخضر" للمشاركة في كأس العالم المقبلة في أميركا والمكسيك وكندا خلال الصيف. وقال جوريتسكا لشبكة سكاي عقب فوز بايرن 4 / 1 على بروسيا مونشنجلادباخ مساء أمس الجمعة : "لم أر كلماته، كما فسرها البعض، كضوء أخضر . أنا أراها مصدر تحفيز فقط". وأضاف :"كلماته لم تفاجئني. لعبت كل مباراة في التصفيات وأشعر براحة في هذا المركز. أعلم تحديداً ما يتوقعه جوليان مني". وقال ناجلسمان مؤخراً لمجلة "كيكر" إن جوريتسكا لديه "فرص جيدة" لكي يكون جزء من قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم رغم أنه لاعب احتياطي في ناديه. وقال ناجلسمان :"في الوضع الحالي، لدى ليون جوريتسكا، رغم قلة مشاركاته مع بايرن، فرص جيدة للعب وأن يقوم بالدور نفسه الذي أداه في تصفيات كأس العالم". ويرى ناجلسمان جوريتسكا بأنه خيار جيد للقيام بالدور الهجومي في وسط الملعب، مشيراً إلى أنه لاعب قوي ومتماسك في الالتحامات. بالنسبة لجوريتسكا، سيكون لعب دور أساسي في كأس العالم أمراً مرضياً بشكل خاص ونجاحاً كبيراً، خاصة بعد أن تجاهل جوليان ناجلسمان ضمه لقائمة منتخب ألمانيا في يورو 2024 على أرضه. وتابع جوريتسكا :" مررنا بفترة صعبة فيما يتعلق ببطولة اليورو واختلافات في وجهات النظر. لكنني فخور لأنني قاتلت لأعود إلى التشكيلة الأساسية". ويرحل جوريتسكا، الذي انضم لبايرن في 2018 قادماً من شالكه، عن النادي بنهاية الموسم، ولكنه لم يوقع مع أي فريق بعد.

أخبار ذات صلة
ليفربول يربط جرافينبرخ بعقد جديد حتى 2032
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
جوليان ناجلسمان
كأس العالم 2026
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
تطبيق لمساعدة برامج الملاحة في تحديد أقرب أماكن انتظار السيارات المتاحة
اقتصاد
تطبيق لمساعدة برامج الملاحة في تحديد أقرب أماكن انتظار السيارات المتاحة
اليوم 19:45
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اقتصاد
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اليوم 19:42
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
الرياضة
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
اليوم 19:00
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
الرياضة
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
اليوم 17:30
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©