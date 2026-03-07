الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
جوارديولا: لسنا بالفريق المتكامل لكننا قادرون على اللحاق بأرسنال

جوارديولا: لسنا بالفريق المتكامل لكننا قادرون على اللحاق بأرسنال
7 مارس 2026 17:23

لندن(أ ف ب)
أقر المدرب بيب جوارديولا أن فريقه مانشستر سيتي ليس «متكاملاً»، لكنه مقتنع بأن بإمكانه رغم ذلك اللحاق بأرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتعرّض سيتي لانتكاسة مؤلمة بعد تعادله مع نوتنجهام فوريست المتواضع 2-2 منتصف الأسبوع، ليحتل المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف المتصدر أرسنال، مع مباراة مؤجلة، كما يستضيف غريمه اللندني في أبريل.
واعتاد سيتي عبر سنوات جوارديولا المضيئة على النهوض سريعاً بعد النتائج المخيبة، ويتوقع المدرب الإسباني استعادة فريقه توازنه ضد نيوكاسل السبت في الدور الخامس من كأس إنجلترا، لكنه أقرّ بأن الفريق الذي أعيد بناؤه بكلفة مرتفعة ما زال في طور التطور.
وقال «في العادة نردّ جيداً. لدينا القدرة على النسيان بسرعة. لسنا فريقاً متكاملاً للمنافسة، هذه هي الحقيقة. نحن في مرحلة تغييرات كثيرة. لكن إذا تعلمنا بسرعة، فلا شيء ضائع، يمكن أن نصل إلى الشهر الأخير ولدينا الفرص».
وأضاف «لكنني واثق تماماً أن الموسم المقبل سيكون أفضل. لا أشك في ذلك».
ويعدّ حديثه عن الموسم المقبل، وهو الأخير في عقده الحالي، مؤشراً آخر على نيته البقاء في ملعب الاتحاد، رغم الشائعات المتكررة حول إمكانية رحيله الصيف المقبل بعد عقد من الزمن في القيادة.
ولن يبدأ لقاء نيوكاسل قبل الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، وهو ما يثير لدى جوارديولا مشاعر متضاربة، إذ يمنحه ذلك وقت تعافٍ إضافياً بعد مباراة فوريست، لكنه يقلل من الوقت المتاح للتحضير لموقعة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني الأربعاء.
شرح «التعافي مهم للغاية. الراحة، النوم، الطعام، التدريب... نعرف كيفية التعامل معه. بالطبع عندما نصل إلى المنزل مبكراً يكون أفضل للتعافي، لكن هذا هو الجدول».
وأضاف منتقداً ترتيب الأولويات في الروزنامة الإنجليزية «في إنجلترا، ما يحدث في كأس الرابطة أكثر أهمية من مباريات دوري الأبطال بالنسبة للفرق الإنجليزية. أنا لا أطلب شيئاً، وإذا طُلب منا اللعب عند الثامنة مساء، سنلعب عند الثامنة».

