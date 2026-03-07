لابورتا ينتقد ريال مدريد ومنافسه الانتخابي

مدريد(د ب أ)

أثار خوان لابورتا مجدداً حماس حملته لرئاسة برشلونة الإسباني، بخطاب حاد ضمن فعالية أقيمت في لوسبيتاليت. وانتقد رئيس برشلونة، الذي أصبح الآن مرشحاً رسمياً بعد تجاوزه العدد المطلوب من التوقيعات، فوز ريال مدريد المثير للجدل على سيلتا فيجو في بالايدوس، وشن هجوماً لاذعاً أيضاً على منافسه في الانتخابات فيكتور فونت. وشكك لابورتا في الهدف الذي سجله الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني ضد سيلتا فيجو، منتقداً ما يراه من ازدواجية المعايير في قرارات الحكام.

وقال لابورتا: "لديهم تاريخ كبير من الحظ، لكن هذا الهدف كان يجب أن يتم إلغاؤه، بسبب خطأ سابق، لو كنا في نفس الموقف لكان قد تم احتساب خطأ ضدنا، وقد حدث ذلك بالفعل في ملعب أنويتا".

وتحول رئيس برشلونة لإطلاق انتقادات مباشرة حيث قال حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنها عادات ريال مدريد عندما يكون في مأزق، إما أن يحصلوا على دعم من الحكم أو شيء ما يحدث، لديهم قدر من الحظ". وشملت انتقادات لابورتا منافسه فيكتور فونت، في الانتخابات التي تجرى يوم 15 مارس، حيث قال: "الخطر الوحيد على مشروع برشلونة الرياضي هو فيكتور فونت". وأتهمه الرئيس الحالي بأنه تكنوقراطي، وبأنه يقترح نموذجاً منفصلاً عن واقع النادي، وأضاف: "إنه يريد أن يدير برشلونة من خلال جهاز كمبيوتر، لا يمكننا ترك النادي بين يديه".