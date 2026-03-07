الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أرتيتا يشيد بالصغير دومان

أرتيتا يشيد بالصغير دومان
7 مارس 2026 21:40

لندن (د ب أ)
أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بأداء اللاعب الشاب ماكس دومان بعد نجاح فريقه في التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وتغلب أرسنال على مضيفه مانسفيلد تاون «درجة أولى» 1/2 في دور الستة عشر من كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت. وكان دومان أفضل لاعبي أرسنال في الشوط الأول، وجاءت الإحصائيات لتنصبه نجماً للمباراة من خلال فوزه بالالتحامات والمراوغات والمحاولات واللمسات في منتصف ملعب المنافس.
وكان دومان «16 عاماً» قريباً من التسجيل في الشوط الثاني، بعدما قدم مراوغة رائعة ليسدد كرة ذهبت بعيداً عن مرمى مانسفيلد. وعزز داومان حظوظه في المشاركة أساسياً مع أرسنال في كل البطولات فيما تبقى من الموسم، وأبدى أرتيتا إعجابه بالطريقة التي أدى بها إلى جانب زميله الشاب الآخر مارلي سالمون. وقال أرتيتا: «أنا فخور جداً بدومان وكذلك بمارلي». وأضاف: «مشاركة اثنين من اللاعبين يبلغان من العمر 16 عاماً يخبرنا بالكثير عن إمكانياتهما وشخصيتهما، ماكس داومان قدم أداءً رائعاً للغاية».

