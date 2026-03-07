كومو يغازل المربع الذهبي بفوز ثمين على كالياري

روما(د ب أ)

حقق فريق كومو فوزاً ثميناً خارج ملعبه على كالياري 1/2 ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل الكرواتي مارتن باتورينا هدف تقدم كومو في الدقيقة 14، ثم تعادل سيباستيانو إيسبوسيتو في الدقيقة 56، قبل أن يعيد التقدم لكومو هدف الفرنسي لوكاس دا كونا في الدقيقة 76.

ورفع هذا الفوز رصيد كومو إلى 51 نقطة بالمركز الخامس بفارق الأهداف عن روما الرابع قبل نهاية الجولة، بينما توقف رصيد كالياري عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

ودخل كومو الذي يدربه الإسباني سيسك فابريدجاس اللقاء بمعنويات عالية بعد انتصارين متتاليين على يوفنتوس وليتشي، بينما عانى كالياري من غيابات مؤثرة بسبب الإصابات، التي ضربت صفوفه وشملت لاعبين أمثال ييري مينا وأليساندرو ديولا وأندريا بيلوتي، مما دفع المدرب للاعتماد على مايكل فولورونشو في مركز المهاجم الوهمي.

وافتتح كومو التسجيل من أول فرصة حقيقية له في المباراة، حيث استخلص الكرة في وسط الملعب قبل أن تتحول تسديدة لوكاس دا كونا إلى تمريرة حاسمة وضعها مارتن باتورينا داخل الشباك من مسافة قريبة.

ورغم محاولات كالياري للعودة، خاصة عبر إبراهيم سليمانا ومايكل فولورونشو، لكن الشوط الأول شهد خروج لاعب كومو ماكسي بيروني مصاباً بكدمة في الفخذ ليحل محله ميرجيم فويفودا.

ونجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل عندما انطلق ماركو باليسترا من جهة اليمين، وأرسل عرضية وصلت إلى سيباستيانو اسبوزيتو الذي أودعها برأسية متقنة في المرمى.

ومع استمرار الضغط المتبادل ودفاع مستميت من جانب لاعبي كالياري مثل زي بيدرو الذي تصدى لتسديدة نيكو باز القوية، تمكن لوكاس دا كونا من استعادة التقدم لصالح كومو بهدف رائع، حيث أطلق قذيفة من مسافة 20 متراً بالقدم اليسرى استقرت في الزاوية العليا للمرمى.

وفي الدقائق الأخيرة، ذاد حارس كومو جان بوتيز عن مرماه ببسالة منقذاً تسديدة ميشيل أدوبو، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للضيوف في ملعب سانت إيليا.