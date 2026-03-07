هوفنهايم يطرق «باب الأبطال» ولايبزيج يتقدم في «البوندسليجا»

برلين (أ ف ب)

واصل هوفنهايم زحفه نحو حجز بطاقته إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على هايدنهايم 4-2 السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، حيث احتدمت معركة التأهل إلى المسابقة القارية العريقة بفوز لايبزيج على أوجسبورج 2-1، وتعادل شتوتجارت وباير ليفركوزن مع ماينز 2-2 وفرايبورج 3-3 توالياً.

وانفرد هوفنهايم بالمركز الثالث برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين أمام شريكه السابق شتوتجارت ولايبزيج، و5 نقاط عن ليفركوزن السادس.

في المباراة الأولى، استعاد هوفنهايم نغمة الانتصارات بعد تعادل وخسارة، وعزز آماله بالتأهل إلى المسابقة القارية المرموقة للمرة الأولى في تاريخه.

ويدين هوفنهايم بفوزه الخامس عشر هذا الموسم إلى النمساوي ألكسندر براس (26 و45+1) والكوسوفي فيسنيك أصلاني (49) وتيم ليمبرل (78) الذين سجلوا رباعيته، فيما سجّل لهايدنهايم متذيل الترتيب الذي يتجه بثبات نحو الهبوط، لوكا كيربر (62 و84).

وفي المباراة الثانية، سقط شتوتجارت في فخ التعادل أمام مضيفه ماينز 2-2.

وبعد تأخره بهدف للكوري الجنوبي جاي-سانج لي (39)، نجح شتوتجارت بالتقدم في غضون دقيقة واحدة بثنائية البوسني إرميدين ديميروفيتش (76) ودينيز أونداف (77)، قبل أن يفرض داني دا كوستا تعادلاً مريراً على الضيوف بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع (90+1).

وأشعل لايبزيج معركة المركز الرابع بفوزه على ضيفه أوجسبورج 2-1.

وعوض لايبزيج تأخره بعد أن منح روبن فلهاور التقدم للفريق البافاري (39)، بثنائية الإيفواري يان ديومانديه (76) والبرازيلي أرثر شافيز (90+2 خطأ في مرمى فريقه).

وبات لايبزيج يتخلف بفارق الأهداف فقط عن آخر المراكز المؤهلة إلى «التشامبيونزليج».

وتواصلت معاناة ليفركوزن بطل الموسم قبل الماضي، بتعادله أمام مضيفه فرايبورج 3-3.

وفاز ليفركوزن مرة واحدة في آخر خمس مباريات فواصل نزف النقاط في معركة دوري الأبطال، ومكنته النقطة أمام فرايبورج من رفع رصيده إلى 44 بفارق 3 نقاط عن كل من شتوتجارت ولايبزيج.

وجاء تعثر ليفركوزن قبل استضافته أرسنال الإنجليزي الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وعمق هامبورج جراح ضيفه فولفسبورج عندما تغلب عليه 2-1، وحرمه من الخروج من دائرة الخطر، حيث يحتل المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 20 نقطة بفارق 3 نقاط عن سانت باولي الخامس عشر ضمن منطقة الآمان.