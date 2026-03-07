أتلتيكو مدريد يغلق باب الرحيل في وجه جريزمان

مدريد(أ ف ب)

أغلق ماتيو أليماني مدير نادي أتلتيكو مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، الباب أمام رحيل مهاجمه الفرنسي المخضرم أنطوان جريزمان خلال الموسم الجاري، رغم محادثات مع نادي أورلاندو سيتي الأميركي.

وقال أليماني، المدير الرياضي السابق لبرشلونة، في تصريح لقناة "موفيستار+" قبل مباراة الدوري ضد ريال سوسييداد: "كما قلت سابقاً، لا يزال أمامه هذا الموسم إضافة إلى موسمين آخرين في عقده. أنطوان أسطورة، وهو في حالة بدنية مذهلة. لذلك سيصفّق له الجمهور كعادته، وسيستمر معنا".

وكان محيط بطل العالم 2018 أكد أنه "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق" حتى الآن مع أورلاندو، رغم بدء المحادثات في نهاية فبراير الماضي.

ويمتلك النادي الأميركي "حقوق الاكتشاف" الخاصة باللاعب، وهو نظام معمول به في الدوري الأميركي للمحترفين (إم إل إس) يمنح الأولوية لناد معين في المفاوضات الخاصة بالتعاقد، حسب ما أفاد مصدر مقرّب من المفاوضات للوكالة، مؤكداً ما نشره موقع "ذا أثلتيك".

ويبلغ جريزمان 34 عاماً، وهو الهدّاف التاريخي لأتلتيكو مدريد مع 210 أهداف، ويرتبط اسمه بالدوري الأميركي منذ سنوات عدة.

كما لا يخفي الدولي الفرنسي السابق شغفه بالولايات المتحدة وبرياضاتها الاحترافية، خصوصاً الـ"إن إف إل" والـ"إن بي أيه".

ويُفتح باب الانتقالات في الدوري الأميركي من 26 يناير حتى 26 مارس، ثم من جديد بين 13 يوليو و2 سبتمبر.

ورغم تراجع نتائجه في الدوري، بلغ أتلتيكو مدريد نهائي كأس الملك المقرر في 18 أبريل المقبل ضد ريال سوسييداد، كما يواجه توتنهام الإنجليزي في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقد تكون هاتان المحطتان سبباً في رغبة جريزمان بالبقاء حتى نهاية الموسم في مدريد، في محاولة لاقتناص لقب كبير طال انتظاره، ورفع أول كأس له منذ الفوز بالدوري الأوروبي عام 2018 قبل انتقاله إلى برشلونة.