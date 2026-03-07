الشارقة إلى المركز الثامن في «دوري أدنوك» برباعية دبا

علي معالي (الشارقة)

صعد فريق الشارقة إلى المركز الثامن بدوري أدنوك للمحترفين، بعد الفوز 4-1 على دبا، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 16، ليرفع «الملك» رصيده إلى 20 نقطة، فيما توقف «النواخذة» عند 13 نقطة في المركز الـ13، وقبل الأخير في الترتيب.

و انتهى شوط المباراة الأول برباعية، فيما نجح دبا في تسجيل هدفه الوحيد في الشوط الثاني.

بدأ الشارقة بطريقة لعب 4-3-3، في المقابل لعب دبا بطريقة دفاعية معتمداً على 5 لاعبين في خط الدفاع، وأمامهم 3 لاعبين في الوسط واثنان في الهجوم، وهاجم الملك من البداية وضغط من طرفي الملعب حتى نجح حارب عبدالله في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 8، عندما سدد كرة قوية ارتطمت بأحد المدافعين وسكنت شباك دبا، ثم أضاف إيجور كورونادو الهدف الثاني في الدقيقة 10 من تمريرة مميزة من فراس بالعربي، وحافظ الشارقة على سيطرته على الملعب بهدفين قبل النهاية، الثالث عن طريق إيجور كورنادو، في الدقيقة 42، ثم لياندرينهو بتسديدة صاروخية في الدقيقة (45+1)، وأكدت نسبة استحواذ الشارقة على مجريات الشوط الأول أفضليته، حيث جاءت بنسبة 70%، للملك، مقابل 30% للنواخذة.

وفي الشوط الثاني، حاول دبا تقليص الفارق، ونجح سايمون كابرال في ذلك من خلال هدف فريقه الأول في الدقيقة 50، لتأخذ المباراة أجواء حماسية كبيرة، وحاول كل فريق استغلال قدرات لاعبيه لزيادة غلة الأهداف من الجانبين، حتي انتهت 4-1.