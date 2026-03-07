الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الرياضة

بني ياس يعبر الوصل بالنقاط الثمينة في «دوري أدنوك»

7 مارس 2026 23:48

مصطفى الديب (أبوظبي)
حقق بني ياس فوزاً مهماً على ضيفه الوصل 2-0، مساء اليوم السبت، على ملعب الشامخة بأبوظبي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 لدوري المحترفين، حيث سجل للسماوي يوسف نياكاتيه في الدقيقة 19 ومحمود كمارا في الدقيقة 30
وأضاف بني ياس ثلاث نقاط مهمة في صراع الهبوط ويصل رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر.
وعزز بني ياس طموحاته في البقاء بعدما وسع الفارق مع منافسيه دبا والبطائح صاحبي المركزين الـ 13 والـ 14 إلى 4 نقاط، وحرم بني ياس الوصل من دخول المربع الذهبي، بعدما توقف رصيد «الإمبراطور» عند 30 نقطة في المركز الخامس.

