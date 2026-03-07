بني ياس يعبر الوصل بالنقاط الثمينة في «دوري أدنوك»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق بني ياس فوزاً مهماً على ضيفه الوصل 2-0، مساء اليوم السبت، على ملعب الشامخة بأبوظبي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 لدوري المحترفين، حيث سجل للسماوي يوسف نياكاتيه في الدقيقة 19 ومحمود كمارا في الدقيقة 30

وأضاف بني ياس ثلاث نقاط مهمة في صراع الهبوط ويصل رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعزز بني ياس طموحاته في البقاء بعدما وسع الفارق مع منافسيه دبا والبطائح صاحبي المركزين الـ 13 والـ 14 إلى 4 نقاط، وحرم بني ياس الوصل من دخول المربع الذهبي، بعدما توقف رصيد «الإمبراطور» عند 30 نقطة في المركز الخامس.