الرياضة

مدرجات «دوري أدنوك» تعزز التلاحم خلف الوطن برفع علم الإمارات

مدرجات «دوري أدنوك» تعزز التلاحم خلف الوطن برفع علم الإمارات
8 مارس 2026 00:18

معتصم عبدالله (دبي)

توشحت ملاعب «دوري أدنوك للمحترفين» بألوان علم دولة الإمارات، خلال المباريات المؤجلة من الجولة 16 التي أُقيمت مساء السبت على استاد راشد في دبي، واستاد بني ياس في الشامخة، واستاد نادي الشارقة في «الإمارة الباسمة»، حيث حضرت الرسائل الجماهيرية الملهمة في المدرجات والشاشات الإلكترونية، لتضفي أجواء وطنية مميزة على المباريات.
وخطف جمهور شباب الأهلي الأنظار في مواجهة فريقه أمام الوحدة على استاد راشد، بعدما رفع لافتة حملت عبارات مقتبسة من النشيد الوطني لدولة الإمارات: «حماك الإله شرور الزمان.. أقسمنا أن نبني نعمل»، إلى جانب لافتة أخرى عبّرت عن الامتنان والاعتزاز بحماة الوطن، وجاء فيها: «شكراً لحماة الوطن.. أنتم الأمان».
وفي استاد بني ياس بالشامخة، رفعت الجماهير رسالة تعبّر عن الولاء والاعتزاز، جاء فيها: «من يشيل الهم في ظل الفلاحي.. الوطن والشعب في أيدٍ أمينة»، وذلك خلال مباراة بني ياس والوصل، في مشهد جسّد روح الانتماء والدعم.
وجاءت هذه اللافتات والرسائل في صورة تعبّر عن التلاحم الوطني، حيث أكدت الجماهير وقوفها صفاً واحداً خلف الوطن في مواجهة التحديات، لترسم المدرجات لوحة وطنية تعكس عمق الوعي الجماهيري ودوره في تعزيز قيم الولاء والانتماء.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الوحدة
الشارقة
علم الإمارات
